Tunis : une congolaise piégée et violée par un prédateur

Une jeune fille congolaise victime de viol dans le quartier de NOUR JAAFAR à Tunis.

La ville de Tunis s’est réveillée ce matin avec cette image effroyable d’une jeune fille inconsciente, baignant dans son sang au carrefour de la cité NOUR JAAFAR.

Qu’est ce qui s’est passé ?

Selon l’UIT (Union des Ivoiriens en Tunisie), cette tragique histoire s’est déroulée tôt ce matin. Selon les premières informations relatées par la victime congolaise elle-même, elle aurait été contactée par un tunisien qui lui a proposé du travail. Rendez-vous a donc été pris ce matin pour discuter avec le pseudo patron. Arrivée au lieu du rendez-vous, indélicat l’invita à monter dans la voiture pour l’accompagner au lieu du travail.

Après quelque temps de route, il condamne les portières du véhicule et prend un autre chemin. C’est en ce moment que la fille se rend compte qu’elle venait de tomber dans le piège d’un prédateur sexuel. Elle essaie de s’échapper du véhicule sans succès. Le psychopathe stationna la voiture et se mit à la brutaliser. Après avoir fini sa salle besogne, il transporta la jeune demoiselle qui était déjà dans les pommes et la jeta au rond point de la cité NOUR JAAFAR.

Le Président le l’UIT M. ANGE SERI SOKA a appelé les secours qui n’ont pas tardé se rendre sur les lieux. La jeune congolaise violentée fut hospitalisée à MONGI SLIM où elle continue de subir des soins.

Les enquêtes sont en cours pour retrouver ce criminel.