Politique

Turquie : Ousmane Sonko rend hommage à Mustafa Kemal Atatürk

Par Niakaar
0

En visite officielle en Turquie, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, s’est recueilli ce jeudi au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque.

Dans un geste empreint de solennité, le chef du gouvernement sénégalais a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument avant de saluer la mémoire de ce grand homme d’État, qu’il a qualifié de « symbole de liberté et de progrès » pour les peuples turc et sénégalais.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des liens diplomatiques et de coopération entre le Sénégal et la Turquie.

FB IMG 1754563166287 FB IMG 1754563169784 FB IMG 1754563172711

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra