Turquie : Ousmane Sonko rend hommage à Mustafa Kemal Atatürk

En visite officielle en Turquie, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, s’est recueilli ce jeudi au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque.

Dans un geste empreint de solennité, le chef du gouvernement sénégalais a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument avant de saluer la mémoire de ce grand homme d’État, qu’il a qualifié de « symbole de liberté et de progrès » pour les peuples turc et sénégalais.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des liens diplomatiques et de coopération entre le Sénégal et la Turquie.