UADB : Une ère de consécrations et de rayonnement sous le Rectorat du Pr. Ibrahima Faye (Par Mbar Ndiaye)

L’Université Alioune Diop de Bambey : une ère de consécrations et de rayonnement sous le Rectorat du Pr. Ibrahima Faye

Depuis la prise de fonction du Professeur Ibrahima Faye à la tête de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) en décembre 2023, l’institution a connu une série de consécrations, distinctions et avancées remarquables sur les plans académique, institutionnel et scientifique. Ces réalisations témoignent d’une dynamique de transformation, de rayonnement et de consolidation de la place de l’UADB dans l’espace universitaire national et international.

1. Renforcement de la gouvernance et planification stratégique

Dès son installation, le Recteur Pr. Ibrahima Faye a placé son mandat sous le signe de la gouvernance de performance et de la planification participative.

Sous son impulsion, l’Université a lancé les travaux d’élaboration de son Plan stratégique 2024–2028, un document de pilotage essentiel visant à renforcer la qualité académique, la recherche, la gouvernance et l’employabilité des diplômés.

Dans la même dynamique, plusieurs vice-rectorats et directions stratégiques ont été installés ou réorganisés afin d’assurer une gestion plus efficiente des ressources et une meilleure coordination des activités pédagogiques et scientifiques. Le Conseil académique a également pris des décisions fortes pour garantir la continuité des enseignements et la préservation des acquis institutionnels.

2. Consolidation des partenariats et ouverture internationale

Sous le rectorat du Pr. Faye, l’UADB a signé plusieurs conventions de partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, au Sénégal et à l’étranger.

Ces conventions ont notamment concerné des institutions comme DAUST (Dakar American University of Science and Technology), l’École Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar, et le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS).

Ces accords visent à développer la mobilité académique, la formation conjointe, et la coopération scientifique autour de projets innovants, tout en favorisant l’insertion professionnelle des étudiants.

L’Université a également accueilli plusieurs visites diplomatiques et missions internationales, à l’image de la venue de l’Ambassadeur de Russie, contribuant ainsi à renforcer sa visibilité sur la scène académique mondiale.

3. Signature du Contrat de Performance avec le MESRI

L’une des consécrations institutionnelles majeures de la période a été la signature d’un nouveau Contrat de Performance (CDP) avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Ce contrat engage l’UADB sur des objectifs précis en matière de qualité de formation, d’insertion, de recherche et de gouvernance. Il constitue une reconnaissance de la crédibilité de l’Université et de sa capacité à atteindre des résultats mesurables.

4. Distinctions académiques et performances au CAMES

L’Université Alioune Diop de Bambey s’est distinguée de manière éclatante au Concours du CAMES 2024, avec un taux de réussite exceptionnel de 82,35 %.

Sur les 17 dossiers présentés, 12 enseignants-chercheurs ont été promus au grade de Maître-assistant et 2 au grade de Professeur titulaire.

Ce résultat remarquable positionne l’UADB parmi les universités les plus performantes de la sous-région en matière d’avancement académique, renforçant la notoriété scientifique de ses enseignants et de ses structures de recherche.

5. Prix et distinctions étudiantes et scientifiques

Les étudiants et jeunes chercheurs de l’UADB continuent de faire briller l’Université à travers leurs talents et innovations :

Premier prix du Concours Interuniversitaire sur les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CIEREE) :

L’étudiant Boubacar Demba Baldé, de l’Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR), a remporté à la fois le Premier Prix et le Prix de l’Innovation, confirmant la qualité de la formation scientifique et technique dispensée à Bambey.

Prix du public à la finale internationale du concours “Ma Thèse en 180 secondes” (Agence Universitaire de la Francophonie) :

Mme Catherine Penda Mbaye, doctorante à l’UADB, a été sacrée lauréate du Prix du Public lors de la finale internationale. Cette distinction, d’envergure mondiale, a valorisé la contribution des jeunes chercheurs de Bambey à la vulgarisation scientifique francophone.

Ces distinctions illustrent la capacité de l’Université à former des étudiants créatifs, compétitifs et ouverts sur le monde.

6. Rayonnement institutionnel et reconnaissance nationale

L’Université Alioune Diop de Bambey s’affirme de plus en plus comme une référence nationale en matière d’innovation pédagogique et de recherche appliquée.

Sa participation active aux projets du Réseau des Universités du Sénégal, de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et à plusieurs programmes de recherche financés par l’Union Européenne et la Banque Mondiale témoigne d’un dynamisme croissant.

Sous le leadership du Professeur Ibrahima Faye, l’Université Alioune Diop de Bambey connaît une nouvelle phase de maturité institutionnelle et de rayonnement.

Entre réformes de gouvernance, renforcement de la performance académique, partenariats internationaux, et distinctions scientifiques, l’UADB s’impose désormais comme un pôle d’excellence universitaire au service du développement du Sénégal et de l’Afrique.

Par Mbar Ndiaye