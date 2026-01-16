Un accident paralyse le trafic à hauteur de Cambérène

Une collision entre un véhicule de transport « Ndiaga Ndiaye » et un taxi Yango s’est produite ce matin au croisement Camberène. Le bilan fait état de nombreux blessés et d’un trafic totalement interrompu en direction de la capitale, selon Pressafrik.

L’accident est survenu sur la route nationale, dans le sens banlieue-Dakar. Pour des raisons encore indéterminées, le car Ndiaga Ndiaye et le véhicule de transport Yango se sont percutés avant de se renverser sur la chaussée.

Le trafic est actuellement bloqué au niveau de Camberène en direction du centre-ville de Dakar. Un embouteillage monstre est en train de se former, impactant l’ensemble du réseau routier environnant.