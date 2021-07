Un Berger tente de tuer son ami qui prédit la chute de Macky au profit de Sonko

Le débat politique s’est invité au Tribunal. Le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a été secoué par un fait, à la fois, comique et insolite. Selon Source A, un berger a été attrait à la barre pour menaces de mort, violence et voie de fait au préjudice de son ami. En effet, Bamba Diao avait prédit la victoire d’Ousmane Sonko sur Macky Sall. Mais Bassirou Ka a brandi sa machette et menacé de tuer le sympathisant du leader de Pastef.

Interrogée par le juge, la partie civile a fait rythmer le tribunal de grande instance de Diourbel lors de son récit. « Au cours de nos discussions sur l’affaire Ousmane Sonko-Macky Sall, je lui ai fait savoir que si Sonko continue avec cette même détermination et démarche, il va accéder à la Magistrature suprême de ce pays Bassirou Ka m’a déclaré que les ennemis de Macky vont mourir. Il a brandi sa machette, en insultant copieusement mes parents. Mais j’ai gardé le silence. Et il a menacé de me tuer, alors que nous n’avons jamais eu un problème », rapporte Bamba Diao

Interpellé par le président du Tribunal, le berger a corroboré les propos de la partie civile. Mais il a été condamné à trois (3) mois avec sursis.