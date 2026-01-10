Un chauffeur VTC s’endort au volant et percute une terrasse…à Paris

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le 15e arrondissement de Paris.

Vers 2h du matin, un chauffeur Uber transportait deux clients lorsque, arrivé rue de Vaugirard, il s’est endormi au volant.

Sa voiture a alors dévié de sa trajectoire, s’engageant sur le trottoir.

Il a percuté un piéton de 33 ans qui regagnait son domicile. Grièvement blessé, il est actuellement dans le coma à l’hôpital et souffre de nombreuses fractures.

Le VTC a terminé sa course en s’encastrant dans la terrasse d’un restaurant.

Le conducteur, âgé de 44 ans, a lui aussi été transporté à l’hôpital en urgence absolue. Il souffre d’un traumatisme thoracique, d’une fracture du poignet et de multiples lésions internes.

Quant à ses deux passagers, des touristes finlandais extrêmement choqués par l’accident, ils ont été conduits par le Samu à l’hôpital Saint-Joseph.

Source : F D