Un français tué par des agresseurs à Mbour

Dans la nuit du samedi 27 février, un ressortissant français répondant du nom de Pierre Frechon a été sauvagement tué à coups de machette par deux agresseurs. Les faits se sont passés dans sa résidence de Nianing situé à quelques kilomètres au Sud de Mbour.

Selon Dakaractu, il semble que les malfrats se soient introduits dans la villa de la victime qui n’avait pas de grilles fermées aux issues donnant sur le jardin, ce qui a permis aux deux délinquants d’accéder à la chambre des occupants.

La même source renseigne que le ressortissant français s’est battu avec les agresseurs et avant de subir de graves blessures à la machette. Son épouse, Marie Frechon, a réussi à s’échapper et à donner l’alerte.

Les meurtriers se sont alors enfuis et, malgré toutes les recherches effectuées durant la nuit, ils sont pour le moment introuvables. Malgré tous les soins prodigués par les voisins de Pierre Frechon ceux-ci n’ont rien pu faire pour le sauver.

L’informateur de nos confrères a fait savoir que cette agression a fortement traumatisé les résidents de cette propriété qui déplorent un climat d’insécurité datant de plusieurs mois et un nombre élevé de cambriolages dans les villas.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la région.