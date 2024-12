Un gendarme dépose deux (2) plaintes contre le général Moussa Fall

Le général Moussa Fall, ancien Haut commandant de la gendarmerie, est visé par une double plainte. Celle-ci émane de l’ancien commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle Ibrahima Diagne, actuellement emprisonné à Rebeuss pour complot contre l’autorité de l’État, sous Macky Sall, et atteinte à l’autorité militaire, l’ancien patron de la gendarmerie en l’occurrence.

Selon L’Observateur, repris par Seneweb, le plaignant accuse le général de kidnapping, harcèlement et tortures. D’avoir engagé contre lui une procédure disciplinaire entachée d’irrégularités, cause de sa radiation dudit corps et de son emprisonnement, et d’être responsable de son arrestation musclée en février dernier à Mandégane, en Casamance.

Le quotidien du Groupe futurs médias souffle que la plainte de Ibrahima Diagne vise également le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor. La même source ajoute que d’autres gendarmes, «dont les noms n’ont pas été révélés à l’enquête préliminaire, pourraient bientôt s’inviter dans la procédure».

«Extrait de prison, sous la demande n°00248/CPR en date du 21 novembre 2024, [il] a été auditionné au commissariat d’arrondissement de Rebeuss» où il a déposé sa double plainte via l’Administration pénitentiaire, renseigne le journal. L’Observateur souligne que l’enquête a été déclenchée sur ordre du procureur de la République près le tribunal hors classe de grande instance de Dakar, reçu le 8 novembre.

Ibrahima Diagne juge «infondées» les accusations portées contre lui et affirme que la procédure ayant conduit à sa radiation et à son emprisonnement est «entachée d’irrégularités».

L’ancien gendarme a connu deux séjours en prison. Le premier, entre 2022 et janvier 2024, au Cap Manuel, pour une accusation de vol de 800 000 francs Cfa qu’il assimile à un complot ourdi par la général Moussa Fall. Il affirme avoir partagé pendant deux mois la même chambre que le Président Diomaye Faye, arrêté en 2023.

Bénéficiant d’une grâce présidentielle, il est sorti de prison en janvier 2024. Il y retournera un mois plus tard, cette fois-ci à Rebeuss.

Quelques jours après avoir quitté le Cap Manuel, Ibrahima Diagne aurait reçu un appel de l’ancien commandant de la gendarmerie, via un numéro masqué. Ce dernier, d’après son récit, lui aurait soufflé qu’il a appris qu’il partageait la même cellule que l’actuel chef de l’État et qu’il le traquerait «partout où [il] sera».

Affirmant avoir répliqué par textos- sans préciser vers quel numéro puisque celui de l’appel qu’il a reçu était masqué, selon lui-, Diagne rapporte avoir dit au général Fall qu’il n’avait pas peur de lui et qu’il paiera pour ses actes. Ces propos lui auraient causé son arrestation musclée le 23 février dernier en Casamance.

Il sera conduit à Dakar. «En cours de route, rembobine-t-il, j’ai subi des sévices corporels ayant entraîné des blessures. Les éléments d’escadron ont refusé de m’autoriser à boire et à uriner durant tout le trajet. Une fois à la Section de recherches de Dakar, on m’a refusé le droit de me faire consulter par un médecin. Je suis resté des jours sans pouvoir prendre un bain ni prier à cause des blessures et douleurs corporelles. L’infirmerie de la prison de Rebeuss, mes voisins de chambre et les autres détenus peuvent confirmer mes propos.»