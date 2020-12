Un maître coranique dealer risque 10 ans de prison ferme !

Les agents de l’OCTRIS ont mis la main sur un maître coranique trafiquant de chanvre indien dans le village de Yaré, commune de Maléme Niani, département de Koumpentoum, région de Tambacounda.

Agé de 68 ans, C.M.K avait aménagé un champ de chanvre indien dans son jardin. 1000 plantes arrivées à maturation et soigneusement aménagées, ont été découvertes dans son antre. Les limiers ont aussi mis la main sur sept (7) kg de chanvre indien sec et prêt à être conditionné dans sa maison. Un pistolet automatique de fabrication artisanale et 4 munitions ont aussi été saisis.

Le trafiquant arrêté est placé sous mandat de dépôt, il est inculpé d’offre et cession de chanvre indien et détention d’arme à feu. Le parquet a requis contre le maitre coranique 10 ans de réclusion criminelle. Le sexagénaire sera fixé sur son sort le 14 janvier prochain.