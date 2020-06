Un matériel agricole de 5 milliards pour accompagner les petits producteurs

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), à Diamniadio (siège de la société AGRIPRO), a lancé les convois pour le dispatching du matériel agricole composé de 700 unités de matériels divers. Ce matériel d’une valeur de près de 5 milliards de Francs CFA a été gracieusement cédé aux petits producteurs, notamment les femmes et les jeunes porteurs d’idée de projets agricoles, de matériels agricoles. Dans ce lot de matériels divers, un quota, le plus important, a été dédié à l’Horticulture. En réalité, il convient de souligner que c’est une première que le sous secteur horticole soit doté d’équipements agricoles et ceci s’explique par la vision et la volonté, sans précédent, du Chef de l’Etat qui fait de l’Horticulture un sous secteur prioritaire du fait de son important potentiel pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, la création massive d’emplois décents, la redistribution de richesse et la croissance économique de notre pays.

Ainsi, les conditions d’optimisation de la productivité déjà satisfaisante et la compétitivité sont créées dans l’Horticulture pour lequel sous secteur notre pays regorge d’avantages comparatifs par rapport à nombre de pays africains et du reste du monde au point de pouvoir en tirer le meilleur profit dans un contexte où un nouvel ordre mondial est devenu un impératif. Il sera donc question de produire des légumes au delà de nos besoins nationaux et de gérer ladite production par la conservation et la transformation de manière à assurer l’autosuffisance alimentaire tout continuant à développer nos exportations en direction de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF) et des destinations traditionnelles (Europe notamment avec 60% de nos exportations) »