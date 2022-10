Un membre de Benno crache sur les accords de pêche qui ruinent nos économies

DISONS NON À CES ACCORDS DE PÊCHE QUI RUINENT NOS ÉCONOMIES ET APPAUVRISSENT NOS PEUPLES

EST IL NORMAL QUE NOUS CONSOMMONS DU POISSON GELÉ ET QUE NOS PÊCHEURS SOUFFRENT AU MOMENT OÙ CERTAINS PAYS OCCIDENTAUX SE SUCRENT SUR NOS EAUX ?

Le constat est alarmant. Les sénegalais souffrent de la mauvaise gestion de nos eaux par les autorités politiques.

Fautes de pouvoir survivre de leur métier, nos pêcheurs braves ont préféré braver la mer trouble pour abandonner leurs pirogues sur les côtés hostiles des îles Canaries.

Les pêcheurs sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. Ils peinent à joindre les deux bouts revenant de jour en jour bredouille d’une mer surexploitée et pillée par les gros bateaux des étrangers.

Le sénégalais, propriétaire de ces mers, jadis abondantes et généreuses en poissons, est de plus en plus abandonné à lui-même ; il peine à trouver ne serait ce qu’un seul YABOY frais péché par ses compatriotes sur nos côtes maritimes.

Il suffit d’aller à Yarakh ou au marché central aux poissons pour constater le désarroi.

Un seul YABOY TASS, la plus mauvaise qualité de YABOY congelé et maigrichon peut te coûter jusqu’à 400 F l’unité !

Manger du poisson est devenu maintenant une affaire de bourgeois au Sénégal.

Alors, il faut se poser des questions, pourquoi cet état de fait et pourquoi nos autorités laissent faire ?

IL FAUT DÉNONCER CES ACCORDS DE PÊCHE

Ces gros navires européens et autres sont en train de piller des milliers de tonnes de ressources appartenant au Sénégal.

Ils ont causé la ruine et le déclin de notre pêche artisanale. Ils sont la cause principale de l’émigration clandestine avec des milliers de pertes en vie humaine.

Un pêcheur que j’ai rencontré m’a expliqué, les larmes aux yeux, qu’il ne parvient plus à nourrir sa famille par le fruit de son métier. Il m’a aussi dit qu’il ne connait rien d’autre que ce métier hérité de ses parents mais que malheureusement il n’en peut plus de revenir toujours bredouille parce que selon lui, ces gros navires de pêche ne respectent pas les termes de leurs contrats une fois en mer. Il ne laissent rien sur leur passage et c’est en cela où il faut trouver la réponse à la situation calamiteuse qui touche actuellement les mers du Sénégal.

Revient maintenant à savoir le montant global qui a été versé suite à ses accords de pêche ; comment cet argent a été investis et pourquoi ?

Mais le plus important et le plus urgent est de mettre un terme à ses accords de pêche immédiatement.

Les sénegalais souffrent. Ils n’en veulent plus.

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Parti membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar