Révélation exclusive ! Un ministre de Macky s’effondre et veut démissionner

C’est une révélation exclusive de xibaaru sur un ministre qui était sur le point de démissionner en pleines manifestations

Un ministre de la République, pris de court par la tournure des manifestations que prenait l’affaire Ousmane Sonko, n’avait trouvé rien de mieux que d’avoir l’intention de rendre sa démission du gouvernement, rien que pour sauver sa peau. Il faut voir dans quel état se trouvait ce ministre de la République, paniqué et qui n’avait trouvé rien de mieux que de rendre sa démission.

Face à la vague des manifestations qui avait embrasé le pays, ce ministre, un des grands du gouvernement du Président de la République Macky Sall, s’était effondré et était devenu totalement inconsolable. Surtout quand il a entendu les morts dans les rues, et que l’armée se dirigeait vers Dakar. Pour lui, c’était le monde qui s’écroulait sous ses pieds. Et déjà, il pensait au pire. Pour lui, tout était fini. Une seule chose l’intéressait : échapper à la vindicte populaire.

Ce ministre qui fait partie des plus en vue dans le gouvernement, a, dès la tournure prise par les événements, mis toute sa famille dans un très grand hôtel de la place aux Almadies. Même ses trois sœurs ainsi que leurs enfants ont été placés en refuge dans cet hôtel de renom de la place, pour les mettre définitivement à l’abri.

Le pauvre ministre pensait tellement que la fin était proche qu’il avait déjà rédigé sa lettre de démission. Seulement, il en avait été dissuadé par ses parents. C’est ainsi qu’il s’est par la suite, résigné, surtout lorsqu’il a vu le Président de la République Macky Sall prendre en mains, le contrôle de la situation après son discours.

Cette histoire montre que le Président de la République Macky Sall se doit de mieux maîtriser la situation. Le Président de la République connaît à présent qui sont les rats prêts à abandonner le navire, dès qu’il est sur le point de chavirer. Il lui faut répondre aux attentes des Sénégalais. Et parmi ces attentes, se trouve la dissolution de son gouvernement.

Le Président de la République a-t-il besoin dans son gouvernement, de ministres qui ne mus que par leur développement personnel ? L’exemple de ce ministre en est le cas évident. Macky Sall doit remanier son gouvernement. Mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale avec à sa tête un Premier ministre, c’est un autre des signaux forts attendus du Président de la République Macky Sall. Les Sénégalais ont besoin d’un gouvernement avec des ministres qui leur donnent de l’espoir afin de relever tous les défis qui attendent le pays.

La rédaction de Xibaaru