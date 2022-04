Un ministre de Macky torpille en secret « Mimi, Dionne, Amadou Ba »

Ce que tout le monde sait au sein de l’alliance Pour la République (APR) et de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar, c’est que la bataille fait rage entre les ministres (actuels et anciens) pour occuper la tête de liste aux législatives. Et les différents protagonistes savent que le patron de cette mouvance qui est aussi le chef de l’etat, regarde quotidiennement la presse à travers son portable ou son ordinateur. Macky sall, comme tout bon intellectuel Sénégalais, s’informe chaque matin…et aussi le soir, pour ne rien rater. Et c’est aussi par le biais de ces canaux que certains politiciens passent pour détruire leurs adversaires politiques. Et xibaaru vient de d’identifier le sale jeu d’un ministre de la République…

Un ministre de la république, voulant être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux législatives, tremplin pour lui d’être le futur premier ministre du Sénégal, jette l’opprobre sur tous les responsables de Benno qui peuvent prétendre diriger la liste de BBY aux législatives…Et il procède de manière subtile en utilisant la presse pour influer sur la décision du président de la coalition Benno Bokk Yaakar.

« Tous les autres traînent des boulets sauf lui »…tel est le résumé des publications faites par la presse sur les potentiels responsables qui peuvent être tête de liste. Mimi Touré, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr, tous y passent pour être des « loosers ». Et sans le citer, ce ministre apparaît comme le seul responsable capable de diriger la tête de liste de la coalition Benno Bokkk Yaakaar aux législatives du 31 juillett 2022.

Xibbaru vous donne des extraits parus dans la presse de ce mercredi 20 avril…

« S’il a dirigé avec brio la liste de Dakar, lors des Législatives du 30 juillet 2017, Amadou Bâ, en tant que coordonnateur de la coalition, a vu sa responsabilité engagée dans la défaite du camp présidentiel dans le département… Mais Amadou Bâ, délégué régional de BBY à Dakar en charge des parrainages, a-t-il une envergure nationale ? »

« Aminata Touré est revenue au premier plan grâce à ses sorties médiatiques contre le leader de Pastef Ousmane Sonko… Mais à Grand-Yoff jadis, comme à Kaolack aujourd’hui, l’ancien Premier ministre n’a jamais été un poids électoral. »

« Cependant, Macky Sall pourra toujours se souvenir que Boun Abdallah Dionne ne s’était jamais fait un nom au plan politique avant les Législatives de 2017. »

« Le patron de BBY ne pourra pas compter sur Abdoulaye Diouf Sarr, responsable des cadres de l’APR. L’ex-maire de Yoff pouvait prétendre au poste s’il était élu maire de Dakar. Mais, son ascension a été freinée par Barthélémy Dias. »

Selon cette presse, Amadou Ba n’a aucune envergure nationale, Mimi Touré traîne le syndrome de Grand Yoff, Boun Abdallah Dionne n’a pas de « nom » politique et Diouf Sarr est « covidé » par Barth. Si tous ces responsables ne sont pas « bons » pour être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Législatives, alors qui dans cette coalition peut-il être cette tête de liste ? Trouvez le nom de cette personne et vous trouverez le comploteur…

Et pourtant, Amadou Ba a remporté à Dakar, le référendum de 2016, les Législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Mahammed Dionne a remporté sur le plan national les Législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Mimi Touré a remporté la « grande » présidentielle de 2012 et mené à bien la traque des biens mal acquis. Certes le président de Benno Bokk Yaakaar ne confierait jamais la tête de liste de BBY à Diouf Sarr mais tous les autres précités en sont capables ; c’est pourquoi ce ministre veut les salir avant le choix du patron.

Pour trouver ce ministre qui veut marcher sur les cadavres politiques de ces « amis » pour être tête de liste et futur premier ministre du Sénégal, voici quelsques indices : il a un gand cercle d’amis prêts à le défendre, il est ministre et maire, il n’a jamais quitté le gouvernement, il est régulièrment cité dans la presse comme étant « premier ministrable » et il a un émissaire, chef d’une coalition imaginaire, qui passe son temps à raser les rédactions lors des bouclages.

