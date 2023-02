Un proche de Simone Gbagbo rend hommage à la 2ème femme de Gbagbo

Abou Galliet, proche de Simone Gbagbo, rend hommage à Nady Bamba depuis Paris…

Abou Galliet Diabaté, proche de l’ex-Première Dame Simone Gbagbo, a rendu hommage à Nady Bamba, la compagne du Président Laurent Gbagbo, à travers une vidéo publiée le vendredi 10 février, sur ses réseaux sociaux.

L’artiste Zouglou adressait des remerciements aux personnalités qui l’ont soutenu lors des obsèques de son père, depuis sa résidence à Paris, où il est retourné le dimanche dernier.

« Nady Bamba m’a dit … »

« J’ai eu (au téléphone) Nady Bamba pour lui dire merci parce que la délégation du PPA-CI qui s’est déplacée pour venir était vraiment une très forte délégation », a d’abord annoncé Abou Galliet. « Elle m’a dit : ‘’le président Laurent Gbagbo ne veut pas que je parte à Paris sans venir le voir’’. Ça m’a fait plaisir ! », a-t-il ensuite révélé.

Et de poursuivre : « Je me suis déplacé. Je suis allé à Mama, voir le Président Gbagbo. Personnellement, il m’a dit Yako. De 15h jusqu’à 21h, j’étais à Mama avec mon papa. Je voulais vous dire ça. Et sincèrement, ça m’a fait plaisir de le revoir en pleine forme. »

En octobre dernier, dans une vidéo devenue virale sur la toile, le lead vocal du groupe Zouglou, « Les Galliets », auteur de “ Devant c’est maïs”, le tube de la campagne présidentielle de Laurent Gbagbo en 2010, avait déploré que « l’entourage » de l’ex-Président l’ait « empêché » de le rencontrer. Quelques semaines plutôt, il avait été reçu en audience par la Présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC).

« Simone Gbagbo était malade »

Dans la même vidéo publiée vendredi 10 février, Abou Galliet a rendu un vibrant hommage à l’ancienne Première Dame Simone Gbagbo « qui s’est déplacée en personne » pour venir le soutenir, malgré sa convalescence.

Elle était malade. Elle me l’a dit. Mais après, elle a dit : pour toi mon fils, je viens

« Elle était malade. Elle me l’a dit. Mais après, elle a dit : pour toi mon fils, je viens. Et elle s’est déplacée en personne. Elle est venue me soutenir à Abobo », a-t-il révélé.

L’artiste a par ailleurs adressé des remerciements à d’autres personnalités politiques dont le président du Cojep, Charles Blé Goudé et la Ministre Kandia Camara. Celle-ci aurait facilité l’obtention de certains documents relatifs aux obsèques de son père, à la Mairie d’Abobo.

Source Linfodrome