Un rabbin Juif déclare que « Dieu a puni la Türkiye et la Syrie avec le séisme »

Le grand rabbin de Safed, Shmuel Eliyahu, a déclaré que le tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait près de 40 000 morts est une « punition divine » qui « nettoie le monde et le rend meilleur ».

Le rabbin a publié un article dans le journal religieux conservateur « Olam Katan » dans lequel il compare le tremblement de terre à la mort des forces égyptiennes à la mer Rouge pendant l’Exode juif relaté dans l’Ancien Testament.

« Il ne fait aucun doute que ceux qui ont vu les Égyptiens se noyer dans la mer (…) auraient essayé de les sauver, mais les Israélites ont chanté des chansons parce qu’ils savaient qui étaient les Égyptiens et comprenaient que ceux qui se noyaient voulaient tuer une partie d’entre eux et asservir le reste », a-t-il soutenu.

« Ils ont chanté parce qu’ils ont compris que c’est la justice divine qui a puni les Égyptiens qui avaient noyé les enfants du peuple d’Ishtarel dans le Nil, afin que tous les méchants du monde le voient et aient peur », a ajouté le rabbin.

Faisant déjà ouvertement référence au tremblement de terre en Syrie et en Turquie, Eliyahu a déclaré que « Dieu juge toutes les nations du monde qui ont voulu envahir notre terre à plusieurs reprises et nous jeter à la mer. » « La Syrie a maltraité ses Juifs pendant des centaines d’années (…) et a envahi Israël à trois reprises avec l’intention de tuer et de détruire », a-t-il déclaré.

« La Turquie nous a diffamés dans tous les contextes possibles. Si Dieu se révèle à nous et nous dit qu’il va juger tous nos ennemis, nous devons regarder et comprendre ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui arrive, arrive pour nettoyer le monde et le rendre meilleur », a-t-il fait remarquer.

Il a cité un passage de la Bible, tiré du livre d’Ezéchiel, qui prophétise que lorsque tous les Juifs retourneront sur la terre d’Isarel, « la vengeance s’abattra sur toutes les nations qui nous ont fait du mal ».

Certains rabbins ont déjà critiqué Eliyahu, comme le rabbin Avraham Stav, qui a fait valoir que la joie à la mort des ennemis devrait être réservée aux terroristes « et non aux milliers d’enfants qui ne nous ont rien fait et qui ont été écrasés avec leurs parents ».

Rabbi Yehuda Gilad a dit que les mots d’Eliyahu ne peuvent pas être crus. « Des milliers de personnes faites à l’image de Dieu ont été enterrées sous les ruines de leurs maisons. Des Ancêtres et des enfants meurent dans une terrible agonie et nous devrions considérer que c’est un avantage pour nous », a-t-il fait valoir, selon le Times of Israel.

Eliyahu, qui est considéré comme proche du ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, un homme d’extrême droite, a appelé les Juifs, il y a quelques mois, à ne pas louer ou vendre des maisons à des non-Juifs. Il a également critiqué l’homosexualité et la participation des femmes dans les unités de combat de l’armée.

Eliyahu est également le père du ministre du patrimoine Amichai Eliyahu et le fils de feu Mordechai Eliyahu, qui a été grand rabbin sépharade de 1983 à 1993.

Source: MSN