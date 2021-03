Un professeur de l’UGB accusé de viol sur une mineure de 11 ans

Une affaire de mœurs éclabousse l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Selon le quotidien Enquête, qui donne l’information, l’enseignant A. A. D. est accusé de viol sur une fillette de 11 ans.

La victime, domiciliée à Gandon, a listé devant les enquêteurs tous les objets qui se trouvent dans la chambre à coucher du professeur avec une nette description. D’après les sources du journal, la victime, dont le présumé mis en cause est un voisin, n’a laissé aucun détail. La mineure a confié que l’enseignant l’invitait souvent dans sa chambre à coucher et lui faisait des attouchements. Il lui frottait son sexe jusqu’à éjaculation. Et lui remettait 500 Fcfa.

Au dernière nouvelle, le mis en cause devrait être déférer au parquet aujourd’hui.