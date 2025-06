Un sénégalais de 14 ans tué dans une agression…à Manchester

Ibrahima Seck, jeune sénégalais âgé de 14 ans, a été tué à Manchester lors d’une horrible agression au couteau dans le quartier de Nevin Road à New Moston, au Nord de Manchester, en Angleterre.

L’agression a eu lieu vers 17h heure locale. Le jeune sénégalais a été attaqué et blessé à l’arme blanche. Selon un habitant cité par le Manchester Evening News, après sa blessure, Ibrahima Seck a couru vers une maison voisine et aurait dit au résident : « Je ne veux pas mourir ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, une fille de 14 ans et une femme de 37 ans ont été les premières à être arrêtées, soupçonnées d’avoir aidé les meurtriers. Peu de temps après, deux jeunes de 14 et 16 ans ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir poignardé à mort Ibrahima Seck.

L’inspecteur en chef John Charlton de Grand Manchester a assuré que la famille de Ibrahima bénéficie du soutien des agents municipaux et que tout était mis en œuvre pour faire la lumière sur cet acte ignoble.

« Cet incident aura choqué et attristé la communauté locale et bouleversé tous ceux qui en ont été témoins. Nous déployons des ressources importantes dans cette enquête pour meurtre, ce qui a permis d’identifier rapidement des suspects potentiels. Nous essayons toujours d’établir toutes les circonstances entourant l’incident – il y aura une importante présence policière et plusieurs scènes sur place pendant que nous continuons d’enquêter sur cet horrible incident. La famille du garçon est soutenue par nos agents et nous sommes déterminés à leur donner les réponses qu’ils méritent », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC et repris par Seneweb.