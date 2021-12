Un superviseur de Free Money détourne 169 millions…à Pikine

A Mb, agent de Free Money, superviseur des points cash dans sa zone qui couvre Pikine, est accusé d’avoir effectué des transactions frauduleuses de 169 millions de Fcfa, rapporte L’Observateur. Démasqué, il a été arrêté par la Division spéciale de la Cybercriminalité (DSC) où il était gardé à vue avant d’être déféré au parquet.

Il aurait manipulé le compte principal d’Atps, une société partenaire de Free Money spécialisée dans la fourniture de services financiers de proximité. Agent Market-developer, il a d’abord retiré 89 millions Fcfa avant que le scandale n’éclate.

Ayant accès directement aux comptes des agents qui gèrent les points-cash, A. Mbaye va ainsi les alimenter à coups de millions à l’insu des gérants avant de dresser une liste de bénéficiaires établie à partir d’identités usurpées ou avec leur complicité.

À partir de trois numéros du réseau Atps rattaché au compte principal ouvert à Free Money, et dont il a changé le Sim et le mot de passe, il réussit à transférer d’abord un montant de plus de 148 millions Fcfa pour le 1er numéro, puis plus 19 millions Fcfa pour le second numéro et enfin 1.304.000 Fcfa pour le 3e et dernier numéro.