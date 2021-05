Une famille entière meurt en heurtant un…sanglier

Un couple et ses 2 enfants de 1 et 7 ans meurent dans un accident après avoir heurté un sanglier

Le drame s’est produit dans la nuit de lundi à mardi à Bussière-Poitevine, en Haute-Vienne.

Vers minuit, une voiture circulait sur la Nationale 147 lorsqu’elle a heurté accidentellement un sanglier.

Le véhicule occupé par un couple et ses deux enfants a alors fait une sortie de route, avant de terminer sa course en percutant un arbre.

Le choc a été d’une telle violence que la voiture a été coupée en deux.

Les parents, âgés de 26 et 29 ans, leur garçon, âgé d’un an, et leur fille, âgée de 7 ans, sont morts sur le coup.

Une enquête a été ouverte et a été confiée à la gendarmerie.