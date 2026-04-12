Une jeune fille meurt en tombant d’une voiture en marche sur l’autoroute

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans le Comté de Murray, aux Etats-Unis.

Vers 23H30, une voiture occupée par cinq personnes circulait sur l’autoroute lorsqu’une passagère est tombée du véhicule en marche.

La jeune fille de 18 ans était assise à la fenêtre lorsqu’elle a chuté. Lani Hicks s’est retrouvée sur la chaussée avant d’être percutée par plusieurs véhicules.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la jeune femme.

Un seul autre passager a été blessé lors de l’incident. Aucun d’eux ne portait sa ceinture de sécurité.

Source : F D