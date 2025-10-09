Une levée de fonds lancée pour créer un périmètre maraîcher destiné aux femmes de Mboss

Un projet ambitieux et porteur d’espoir voit le jour dans la commune de Mboss, département de Guinguinéo. Il s’agit de la mise en place d’un périmètre maraîcher d’un hectare dédié à vingt femmes de la localité, dans le but de renforcer leur autonomie économique et d’améliorer les conditions de vie de leurs familles.

Ce projet est porté par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) “Mboss Takku Liggeey”, ce qui signifie en wolof “Mboss dans l’Abnégation au Travail”, selon un communiqué reçu. Ce groupement, dûment enregistré à la Chambre de commerce régionale de Kaolack, vise à offrir aux femmes de la commune des opportunités concrètes de développement à travers l’agriculture.

L’initiative bénéficie déjà du soutien de l’association MEDAF (Médecine, Éducation et Développement pour l’Afrique), basée au Luxembourg, toujours selon le document. Créée en 2008, MEDAF a permis l’acquisition du terrain d’un hectare à Mboss et se charge de centraliser toutes les contributions financières destinées au projet. Fidèle à sa démarche de transparence, l’association s’engage à rendre compte des différentes étapes de mise en œuvre, depuis la conception jusqu’à l’exploitation effective du périmètre.

Pour concrétiser ce périmètre maraîcher, plusieurs volets restent à financer : la clôture du terrain ; l’installation d’infrastructures hydrauliques (puits, pompe solaire, système d’irrigation goutte à goutte) ; la formation des bénéficiaires ; l’achat d’intrants agricoles (semences, engrais) ; l’acquisition d’outils et de produits phytosanitaires.

Une attention particulière sera accordée à la promotion d’une agriculture écologique, afin d’encourager des pratiques durables respectueuses de l’environnement.

Le budget global restant à mobiliser s’élève à 22 238 euros. Dans l’immédiat, la priorité est donnée à la mise en place d’un système d’accès à l’eau, indispensable au démarrage des activités. L’irrigation évoluera ensuite progressivement vers une solution solaire automatisée, garantissant une efficacité optimale à long terme d’où la levée de fonds lancée.