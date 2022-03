Une ONG équipe les hôpitaux contre la…cataracte

L’ONG Direct Aid Society capacite les médecins et équipe les hôpitaux pour lutter contre la cataracte, première cause de cécité au Sénégal

L’hôpital Cheikh Khalifa Bin Ahmad de Yeumbeul a abrité pour la cinquième fois un camp de chirurgie oculaire gratuit.

Le directeur général de l’Ong Direct Aid Society, initiatrice de ce camp revient sur son importance :

« ce camp a pour but de soulager les populations qui n’ont pas les moyens et celles qui ont des problèmes d’accès à la santé oculaire. Nous sommes dans le domaine des opération c’est à dire diminuer les listes d’attente dans les hôpitaux et centres de santé et nous sommes aussi dans le domaine d’équipement et de formation des médecins nationaux en vue de soulager les populations et de trouver des solutions durables pour les problèmes de santé dans le pays », fait savoir Mohamed Ahmed Sneiba qui rappelle que tout ceci entre dans le cadre d’un partenariat entre Direct Aid et le ministre de la santé et de l’action sociale qui date de 2019.

L’hôpital de Yeumbeul sera équipé de matériels de dernière génération dans le domaine de l’ophtalmologie. Ce qui va permettre aux habitants de Yeumbeul mais aussi de la banlieue d’avoir accès à des soins dans le domaine de la santé oculaire et à moindre coût : « c’est le début d’un partenariat que nous souhaitons pérenne et qui pourra permettre d’approcher d’avance les services des populations « , fait savoir M. Sneiba.

Un autre point, somme toute important, c’est le renforcement des capacités des médecins sénégalais dans le but de faire élargir la technologie « phaco » dans les hôpitaux et centres de santé du Sénégal :

« dans le domaine de la technologie, nous avons ce que l’on appelle la technologie « phaco » qui est la technologie de dernière génération utilisée dans le domaine de l’ophtalmologie. Elle n’est pas trop utilisée dans les pays africains à cause du coût très élevé de la formation. Mais le Sénégal fait partie des pays qui l’utilisent. Ensuite dans le but de renforcer les capacités, nous avons instauré un programme avec le ministère de la santé pour former des médecins sénégalais à cette technologie », explique le directeur général de l’ONG humanitaire koweitienne.

Le coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la santé rappelle que les problèmes de santé oculaire notamment la cataracte sont des problèmes de santé publique au Sénégal : « des enquêtes qui ont été menées nous ont permis de savoir que la cataracte est la première cause de cécité au Sénégal. Mais après elle, il ya le glaucome « , informe Dr Moctar Dieng Badiane.

Le médecin renseigne que la forme la plus répandue de la cataracte est liée à l’âge d’où la présence en masse du troisième âge à ce camp de chirurgie oculaire.

Pour ce camp qui va durer 5 jours (du 25 au 29 mars) , il est prévu la prise en charge de 1500 patients. Sidy Ndiaye fait déjà partie des bénéficiaires. Le retraité qui vient des Parcelles Assainies a dit sa satisfaction après avoir subi l’intervention : « l’opération s’est bien passée. Je n’ai pas mal », a-t-il fait savoir avant de remercier les initiateurs de ce camp qui lui ont permis de se faire opérer gratuitement : « nous remercions l’ONG pour le travail remarquable qu’ils viennent d’abattre. Nous remercions aussi le personnel médical », indique-t-il avant de préciser qu’il retrouve une vue de jeunesse.

Le diététicien à la retraite revient sur son parcours avant de rencontrer l’ONG grâce à qui il a pu retrouver carrément la vue.

« Quand j’ai remarqué que j’avais mal aux yeux je suis allé voir un ophtalmologiste qui m’a confirmé que mon œil droit a été infecté par la cataracte. J’ai fait le tour des hôpitaux et rencontré quelques médecins colonels,… mais le coût était élevé. Donc il fallait attendre. Et quand j’ai entendu que l’ONG devait faire du social dans le domaine de l’ophtalmologie, j’ai préféré attendre qu’ils viennent à Dakar pour que je puisse me faire opérer. Et vraiment il ya une grande différence entre le coût de l’opération et la gratuité », explique-t-il avant de plaider pour que ce genre d’initiatives soient pérennisées: « que les autorités favorisent davantage ce genres d’ONG qui viennent à la rescousse des populations ».

Aly Saleh