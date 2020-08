Urgent…Alioune Badara Niang, cousin de Idy et compagnon de Wade, est décédé

C’est un communiqué du parti REWMI qui nous apprend le décès de Alioune Babara Niang, le cousin de Idy et compagnon de lutte de Me Wade du PDS. Il est le père Athia Niang, ancienne vice-consul du Sénégal à Paris et de Feue Amy Niang

Communiqué

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu de Monsieur Alioune Badara NIANG, cousin du président Idrissa SECK.

Nous, militants du parti Rewmi, nous associons à sa douleur et lui exprimons notre profonde compassion.

Nous présentons nos condoléances les plus émues au président Idrissa SECK ainsi qu’à la famille éplorée, et prions pour qu’Allah accueille le défunt dans son paradis le plus élevé.

Fait à Dakar le 03 Août 2020

Daouda BA

Porte-parole de Rewmi