Tout avait pourtant si bien démarré pour Céline Dion ! En effet, elle entame depuis peu sa tournée mondiale à Québec. Mais malheureusement, elle fait face à des problèmes de santé et son médecin a exigé qu’elle annule un certain nombre de concerts à Montréal pour pouvoir se remettre.

Céline Dion : une tournée mondiale très attendue

Le 18 septembre dernier, c’était la première de la grande tournée mondiale de Céline Dion ! Un événement très attendu par tous ses fans qui ne l’avaient pas vu sur scène depuis 10 ans. Dans une première vidéo, nous assistons à l’apparition de la diva complètement métamorphosée avec une tenue ultra moulante et à paillettes. Ensuite, elle enchaîne avec une chorégraphie ultra sensuelle qu’on ne lui connaissait pas.

Il faut dire que depuis peu, elle a décidé de croquer la vie à pleines dents et de tourner l’une des pages de son existence. « Céline Dion a commencé à vivre là !C’est ça la différence. De toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont se dire : « Ouais mais enfin ! C’est exagéré ! Et puis on voit son soutien-gorge ! Ah oui ! Elle n’a pas mis de soutien-gorge !” On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais l’important, c’est de s’assumer et se sentir bien » explique-t-elle en avril dernier dans l’émission 50 minutes Inside.

Des concerts annulés pour problème de santé

Avec une énergie impressionnante et qu’on lui connaît si bien, Céline Dion fait pourtant face à de petits problèmes de santé. En effet, elle est atteinte d’un virus à la gorge et doit carrément annuler certaines dates de ses concerts à Montréal. « Après deux semaines de répétitions et une série de spectacles incroyables à Québec, nous avons le regret de vous informer que, dû à un virus à la gorge, Céline Dion devra reporter ses quatre premiers spectacles à Montréal.»

Et concernant les raisons, le staff précise : « Sous stricte ordonnance de son médecin, Céline devra prendre une semaine de repos pour se remettre pleinement.» A priori, la diva devrait remonter sur scène à partir du 4 octobre prochain et enchaîner avec le reste du monde.