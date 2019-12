Usurpation de fonction : Comment est tombé le faux commandant de la SR…

Le sieur Pape Ndiack Ngom, qui se faisait passer pour le commandant de la Section de recherche de Colobane, a été mis aux arrêts par les vrais pandores de ce même corps de la gendarmerie nationale. D’après Dakarposte, le mis en cause, présenté comme un récidiviste, simulait une panne ou un besoin urgent aux fins de se faire envoyer de l’argent au nom d’Abdou Mbengue (même nom que le vrai commandant de la Section de recherches).

Et pour y arriver, il n’hésitait pas à appeler des autorités et d’anciens gendarmes. Détenant une carte nationale d’identité au nom d’Abdou Mbengue, il faisait un contrat de location. Il a, en outre, été trouvé sur lui beaucoup de reçus de retrait d’argent par Wari, envoyé à ce même nom, par différentes personnes. Ngom, marié à deux épouses et père de trois enfants, a été arrêté et déféré au parquet vendredi dernier pour usurpation de fonction et escroquerie.