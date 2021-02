Vaccination…Le comité de pilotage des opérations installé

Les opérations de vaccination contre la covid-19 démarrent demain mardi. De son côté le ministre de la Santé a installé le comité en charge du pilotage des opérations de vaccination ce lundi.

« C’est un évènement majeur auquel nous assistons aujourd’hui car l’installation de cet organe est en prélude au lancement des opérations de vaccination contre la covid-19 qui va se faire demain au niveau du ministère de la Santé », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.

« Toutes les 14 régions ont été touchées par l’épidémie. La riposte continue autour principalement du respect des mesures barrières et de la prise en charge des cas. Mais aujourd’hui, l’évolution actuelle de la maladie fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vaincre. Plus que jamais, l’opportunité s’offre à nous pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la Covid-19. C’est pourquoi, à côté des comités techniques qui sont en train de faire un travail remarquable, j’ai tenu à mettre en place un Comité de Suivi et de Contrôle des Opérations de Vaccination contre la Covid-19 « CSCOV-C19 » avec l’ensemble des composantes de la population. C’est un comité multidisciplinaire composé d’éminentes personnalités sur lesquelles je compte pour la réussite de la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination », martèle le ministre de la Santé.

Diouf Sarr en a profité pour lancer un appel aux sénégalais. Il les invite à aller se faire vacciner. Car, selon lui, c’est un moyen sûr de pouvoir réduire durablement les risques de malades graves et de décès tout en donnant l’opportunité aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations.