Vidéo…Le mort se réveille 20h après son décès (regardez)

Déclaré mort, un Indien se réveille 20 heures plus tard… dans un congélateur

C’est une histoire à peine croyable qui nous est racontée par le média britannique The Independent. En Inde, un homme âgé de 74 ans présumé mort à la suite d’une longue maladie a été placé dans un congélateur mortuaire par ses proches, dans l’attente de ses obsèques. Mais 20 heures plus tard, une surprise de taille attendait la famille originaire de l’État du Tamil Nadu : l’homme, Balasubramanian Kumar, s’est soudainement réveillé dans son « cercueil de verre », se mettant même à bouger et à parler.

« Regardez, il est vivant »

La scène, filmée lors du passage des employés de la société de congélation au domicile de la famille, a été mise en ligne sur Youtube par la chaîne locale New Delhi Television Limited (NDTV). Vous pouvez la découvrir ci-dessous (attention, les images peuvent choquer) :

« Regardez, il est vivant », alerte l’un des employés à l’adresse de la famille, lorsqu’il se rend compte que l’homme ouvre les yeux. Et lorsque tout ce petit monde s’est rendu compte que Balasubramanian Kumar respirait encore, les secours ont été immédiatement appelés. L’homme aura passé en tout et pour tout 20 heures dans ce congélateur de verre, selon les médias locaux.

Une enquête ouverte sur la famille

Mais alors, pourquoi le septuagénaire a-t-il été déclaré mort à la hâte, sans le moindre avis médical ? C’est la question à laquelle devra répondre la police, qui a ouvert une enquête sur la famille du presque-défunt pour « conduite négligente mettant en danger une vie humaine » et « acte mettant en danger la sécurité d’une personne ». Une fois sorti du congélateur, Balasubramanian Kumar a été transporté à l’hôpital local de la ville de Salem, où il est toujours sous traitement.

Ce n’est d’ailleurs étonnamment pas la première fois qu’un tel retour d’entre les morts se produit ces derniers mois. En juillet 2020, un Chinois présumé mort est ainsi retourné chez lui, comme si de rien n’était, deux mois après ses funérailles. Plus récemment, au mois d’août 2020, c’est une Américaine de 20 ans présumée décédée qui s’est réveillée contre toute attente dans le funérarium, alors qu’elle s’apprêtait à être embaumée.