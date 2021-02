Affaire viol…Sonko refuse l’éclatement de la vérité

Refus de test ADN : Que cache Ousmane Sonko ?

Plus on observe l’attitude Ousmane Sonko dans de l’affaire présumée de « viols répétitifs » exercée sur la jeune fille Adji Sarr, plus on est persuadé que le leader du Pastef ne tient à ce que toute la vérité éclate. Ousmane Sonko se livre dans une campagne de manipulation de l’opinion et décrédibilisation des institutions et de nos laboratoires médicaux. Tout ceci, parce qu’il veut refuser de se soumettre à un test ADN. Ousmane Sonko et ses partisans veulent faire croire dans leur stratégie à tout le monde que les résultats du test ADN risquent d’être falsifiés. Voilà l’argument qu’ils servent pour justifier un refus de Ousmane Sonko de se soumettre à un test ADN.

Voilà qui montre que Ousmane Sonko refuse l’éclatement de la vérité des faits car il sait qu’il sera confondu par les preuves. Que cache Ousmane Sonko ? Il ne veut pas de test ADN et ne fait confiance à personne. Le bras droit de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye écarte le test ADN, et il sort ses prétextes sur le Grand Jury de la TFM.

« Ce n’est pas une question de confiance en la gendarmerie. C’est que quand quelque chose doit servir de référence, l’autre partie, qui peut être amenée à faire de la contre-expertise, doit détenir un échantillon du prélèvement initial. Est-ce que cela a été fait devant les avocats du président Ousmane Sonko ? Jusque-là non. On peut tout faire quand vous avez des substances d’un individu. On peut tout faire. C’est totalement possible une manipulation….Sonko a donné de son sang cette année. Il contient l’Adn du président Sonko. Même le salon dans lequel il s’est fait masser, il suffit d’un cheveu, d’une salive ou de la sueur pour retrouver un Adn ».

Visiblement Sonko et ses partisans font signe d’un manque de sérénité. Ce qui se traduit dans ce qui suit à travers les propos de Bassirou Diomaye Faye qui poursuit : « S’il est absolument impossible de manipuler l’Adn, n’importe quelle personne peut se soumettre facilement à un test Adn et se dire qu’elle va faire sa contre-expertise. Mais s’il est possible de manipuler un Adn en ayant à sa disposition des cheveux, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Sonko a eu à en donner cette année, vous comprendrez avec moi que l’on puisse se méfier de cette procédure de test et des résultats qui peuvent en découler ».

Ousmane Sonko discrédite le test ADN. Donc, maintenant comment il compte se faire innocenter ? En politisant tout simplement l’affaire de viol. Les Sénégalais peuvent à présent juger. Ousmane Sonko ne tient pas à ce que la vérité éclate dans cette affaire. A-t-il quelque chose à reprocher finalement ?

La rédaction de Xibaaru