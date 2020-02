Violence en milieu scolaire : le Sadef accuse le ministre de l’éducation…

Lors de la journée de réflexion sur le statut de l’enseignant, organisée par le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef), le Secrétaire Général Mbaye Sarr a indexé le ministre de l’Education Mamadou Talla, notamment sur la violence qui prévaut ces derniers jours dans les écoles.

« Quand nous avons senti qu’il y avait ces cas de violences à Louga, Diembering et Blaise Diagne, nous avions levé le doigt pour demander à ce que la justice soit rendue et que le système soit stable », a déclaré Mbaye Sarr.

Par ailleurs, il a dénoncé le mutisme du ministre de l’Education face à cette inquiétude: « Nous déplorons toujours l’attitude du ministre de l’Education. Personne ne l’a entendu lever le plus petit doigt pour condamner ou faire quoi que ce soit. Il est muet, dans un silence assourdissant. Et maintenant les dégâts sont là et on ne veut pas que l’État se retrouve dans une situation instable où la violence serait admise. Et nous interpellons l’État à résoudre cette question », insiste-t-il.