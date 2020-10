Violences policières au Nigeria : Buhari intransigeant…

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, un ancien militaire putschiste, s’est montré intransigeant, hier, face au soulèvement populaire que connaît son pays – en particulier la capitale économique, Lagos – depuis près de quinze jours.

Il a prévenu les manifestants qu’il « n’autoriserait personne ni aucun groupe à mettre en péril la paix et la sécurité nationale », dans un discours très attendu par les quelque 200 millions de Nigérians. « Résistez à la tentation d’être utilisés par des éléments subversifs pour causer le chaos et tuer notre jeune démocratie », a-t-il déclaré.

Mardi soir, l’armée et la police ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques, faisant au moins douze morts et des centaines de blessés à Lagos, la plus grande ville du pays, selon Amnesty International. Au total, 56 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, rapporte l’Afp.