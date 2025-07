Violences policières…Un lourd héritage pour Jean Baptiste Tine

Les bavures policières constituent un problème persistant dans de nombreux pays, et le Sénégal n’échappe pas à cette réalité complexe. Ces incidents, qui impliquent des allégations de recours excessif à la force ou de violations des droits par les forces de l’ordre, suscitent régulièrement l’indignation publique et posent des questions fondamentales sur la confiance entre les citoyens et ceux chargés de maintenir l’ordre. Un véritable casse-tête pour le ministre de l’Intérieur. Le Général Jean Baptiste Tine doit réussir là où ses pairs ont échoué sur cette question.

Récemment, l’attention a été portée sur un incident survenu à Cambérène, où deux jeunes ont été victimes d’actes qui ont rapidement été qualifiés de bavures policières. En effet, un controle de police aurait viré au drame. Des agents des forces de l’ordre procédaient à des vérifications de routine lorsqu’ils ont tenté d’interpeller un groupe de jeunes. Ces derniers ont pris la fuite en direction de la mer. Dans leur tentative d’évasion, deux jeunes seraient noyés. Ce qui a provoqué des manifestations dans cette localité. Lors de ces affrontements, la police a utilisé un jeune comme bouclier.

Un autre cas qui a marqué l’actualité est celui de Rosso, où des événements impliquant les forces de l’ordre ont également soulevé des interrogations. Un jeune homme a succombé à la suite d’une opération des forces de sécurité. Deux évènements qui ont fait réagir le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l’Etat a demandé que toute la lumière soit faite sur ces événements. Des enquêtes internes ont été ouvertes, mais les familles des victimes, soutenues par des organisations de la société civile, exigent des investigations indépendantes et des sanctions en cas de dérives avérées.

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, se trouve aujourd’hui face à un héritage lourd en matière de gestion des forces de sécurité. Les défis sont multiples : non seulement il doit faire face aux incidents passés et présents, mais il doit également mettre en œuvre des réformes structurelles pour prévenir les futures bavures et garantir le respect des droits humains.

La gravité de la situation exige que le ministre de l’Intérieur adopte une approche proactive et déterminée. Il est impératif qu’il s’engage dans un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes – société civile, organisations de défense des droits humains, et bien sûr, les corps de police eux-mêmes – afin d’élaborer des stratégies efficaces pour restaurer la confiance et améliorer les pratiques. Cela pourrait éviter au Sénégal de revivre les mêmes épisodes.

Dans ce contexte, le premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire toute la lumière sur ces tragédies. Il a assuré que « toute violation des droits humains sera sanctionnée », en précisant que des enquêtes sont en cours et seront menées avec rigueur et impartialité. Au-delà de l’émotion, Ousmane Sonko a annoncé une mesure structurelle : un audit complet des formations des forces de sécurité sera réalisé et remis avant le 30 novembre 2025. L’objectif affiché est clair : concilier efficacité opérationnelle et respect des droits des citoyens, pour prévenir ce type de drames à l’avenir.

En somme, la question des bavures policières au Sénégal est un enjeu de société majeur qui requiert une attention et des actions immédiates. Sous Macky Sall, la police a été pointée du doigt. Sous ce nouveau régime, une telle image doit disparaître. Le ministre Jean Baptiste Tine a la lourde tâche de transformer ce défi en une opportunité de réformer en profondeur les forces de l’ordre, afin qu’elles puissent remplir leur mission de sécurité tout en étant perçues comme des garants de la justice et des droits pour tous.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn