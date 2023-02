Visite à Fatick : Mamadou Biguine Guèye adresse une lettre au président

Excellence Monsieur le Président de la République, cher grand frère !

Excellence,

Il nous est revenu ces derniers temps que vous prévoyez de passer à Fatick pour communier, sympathiser et échanger avec les responsables militants et sympathisants de votre base politique naturelle. Si l’information de votre passage ou séjour à Fatick est avérée et que vous envisagez de rencontrer des responsables et militants comme à votre habitude Excellence, il nous plaît de vous suggérer cette fois-ci, de changer de méthode quant aux audiences à accorder.

En effet, Excellence cher grand frère, plusieurs responsables et militants de valeur, de vraies identités remarquables dans leurs quartiers et villages respectifs se font noyer par des promus préposés à l’ouverture de la liste d’audience. Ils évitent catégoriquement que vous échangiez avec certaines hommes, certaines femmes, certains jeunes, certains sages et adultes qui pourraient mieux vous renseigner sur la situation de milliers de concitoyens et militants qui, quoi que frustrés, ne demandent qu’à vous voir afin de mieux vous orienter connaissant votre grande volonté de toujours accompagner le Sine et ses dignes fils parmi lesquels nous vous comptons avec fierté.

Excellence cher grand frère, si vous souhaitez très vite régler les quelques malentendus à Fatick et qui sont inhérents au manque de solidarité et de générosité de plusieurs de vos collaborateurs locaux, veuillez adopter la stratégie que je vous propose ici, avec modestie et respect. Oui, allez-y non pas par une « ENTRÉE PAR LES PROMUS » mais une « ENTRÉE PAR LES MILITANTS ET IDENTITÉS REMARQUABLES » qui, très franchement, se voient coincés et bloqués à presque chacune de vos visites dans la cité de Mame Mindiss.

Ce souhait de vous voir inviter directement qui vous voudrez voir et écouter est d’ailleurs Excellence cher grand frère, le souhait de toutes les Fatickoises et de tous les fatickois de la base, tous âges confondus!

En vous renouvelant notre engagement à vos côtés et aux côtés de la grande coalition Benno Bokk Yaakar, veuillez agréer Excellence Monsieur le Président de la République, cher grand frère, l’expression de toute notre gratitude.

Vive le Sénégal

Vive le Sine

Vive la coalition Benno Bokk Yaakar.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement « Malaw »

Responsable de l’APR Fatick.