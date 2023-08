Visite à Touba : Macky Sall rappelle ses réalisations dans la ville sainte

C’est à 18h00 pile que le chef de l’Etat et sa délégation ont franchi le portail de la résidence de Darou Miname.

A l’accueil, en plus des autorités administratives à la tête le gouverneur Ibrahima Fall, le préfet de Mbacké khadim Hann et le maire de Touba Abdou Lahad Ka.

Le président Macky Sall de dire au khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké que son séjour entre en droite ligne dans son agenda comme ce fut le cas chaque année à l’occasion du Grand Magal de Touba en tant que talibé et président de la République.

Conscient que l’année prochaine, c’est quelqu’un d’autre qui va lui succéder à la tête du pays.

Et Macky Sall de mettre l’accent sur l’importance que joue Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et a aussi déclaré qu’il sera à son écoute jusqu’à la fin de son mandat et va aussi veiller sur la paix et la sécurité du pays.

Listant les quelques réalisations notées à Touba comme l’autoroute Ila Touba, l’hôpital Cheikhoul Khadim et d’autres réalisations liées à l’assainissement.

Avant de terminer son discours, le président Macky Sall de demander au saint homme de formuler des prières pour un Sénégal de paix où la découverte du pétrole et du gaz qui aiguise l’appétit des malfaiteurs.

Le porte-parole du Khalife général Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a pris le relais du président Macky Sall pour lire le message en mettant en exergue les relations étroites entre le khalife général des mourides et le chef de l’état.

Et Cheikh Basse de rappeler l’importance de la paix que le président Macky Sall a fini d’installer dans le pays en renonçant à se présenter à la présidentielle de février 2024.

Il a aussi mis en valeur les projets réalisés à Touba dont celui de l’assainissement à hauteur 45 milliards, la corniche, l’autoroute Ila Touba, l’hôpital Cheikhoul Khadim, la Mosquée Masalikoul Jinane sans oublier le projet de construction de l’université que l’intention du président était de laisser l’État la construire.

L’appui avec une subvention qui sera inscrit dans le budget et un appui financier à hauteur d’un milliard de francs. Et content des bienfaits que le président Macky Sall a fait pour le khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de prier pour le président Macky Sall en lui souhaitant des lendemains meilleurs.

A noter que là où s’attendait à plusieurs ministres devant accompagner le président Macky Sall, il y avait que le ministre de la fonction publique et de la Transformation du Secteur Public Gallo Ba par ailleurs maire de Mbacké, le Ministre Aly Ngouille Ndiaye en charge de l’agriculture, Moustapha Diop, Fat Diané entre autres.

Il faut aussi noter que la rencontre n’a pas trop duré.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn