Voici le danger politique qui plane au-dessus de Macky…

Macky Sall est un président qui aime réduire ses opposants à leur plus simple expression. Après avoir exilé Karim Wade et mis une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Khalifa Sall, il avait tenté de jeter le discrédit sur Ousmane sonko mais c’était sans compter la pression de la rue. Mais aujourd’hui, Macky Sall n’a pas calculé le danger politique qui semble venir d’ailleurs…

Macky Sall aime piétiner ses opposants. Tous ceux qui tentent de convoiter son fauteuil sont persécutés ou jetés hors du pays. Et Macky Sall, tel un monarque a mis à l’écart tous ceux qui avaient même du potentiel pour briguer la magistrature suprême. Et cette stratégie, Macky l’avait commencée au lendemain de sa victoire en mettant à l’écart le premier danger politique qui germait dans son parti…Me Alioune Badara Cissé.

Me Alioune Badara Cissé, cofondateur de l’Alliance pour La République (APR) avait été accusé de collusion avec un trafiquant de drogue avant d’être malproprement jeté hors du gouvernement où il était ministre des Affaires étrangères. Mais en homme politique expérimenté, Maître Cissé nommé affectueusement ABC allait continuer son chemin politique avec ses mouvement « ABCJaime » et « les ABCédaires ».

Connaissant bien la force de frappe de son ancien allié, Macky Sall ourdit une stratégie pour l’isoler politiquement. Alors, Me Alioune Badara Cissé est nommé médiateur de la république ; un poste qui l’écarte des législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019. Macky voulait éviter le démantèlement de l’APR avant cette présidentielle qu’il considérait comme le second et dernier mandat. Mais sa gourmandise le fait lorgner un autre mandat en 2024…Sauf que cette fois, Me Alioune Badara Cissé vient de se libérer des chaines de sa prison politique dorée…la médiature.

ABC n’est plus médiateur de la République depuis le 05 août 2021. Il vient de boucler six longues années sans politique à la médiature. Mais puisque le médiateur de la République est nommé pour une durée de 06 ans non renouvelable, Alioune Badara Cissé retrouve sa casquette politique avec ses mouvements « ABCJaime » et « les ABCédaires » qui sont des d’anciens membres de l’APR et du…PDS. Des ex républicains et d’ex libéraux qui ont travaillé dans l’ombre pendant les 6 ans d’inaction politique de leur leader.

Et c’est ce danger politique que n’a pas calculé Macky Sall. Et pourtant ce ne sont pas les tours de magie politique qui manquent au président qui vise un 3ème mandat. Macky Sall sait très bien que Me Alioune Badara est un bon orateur qui a la réputation de dire la « vérité ». C‘est lui qui appelait Macky à écouter son peuple lors des évènements de mars : « J’appelle le chef de l’État à écouter son peuple, à parler avec sa jeunesse et à éviter, une éventuelle catastrophe qui pourrait être regrettable à plusieurs niveaux. J’ai crié partout qu’il faut qu’on arrête d’avoir un Sénégal à deux vitesses ».

Selon des sources, Macky Sall réserve à Alioune Badara Cissé un traitement de faveur qui l’empêcherait d’être dans le camp de l’opposition. Selon notre source au palais de la République, le leader des « ABCJaime » et des « ABCédaire » serait pressenti pour occuper le poste de ministre d’Etat à la présidence de la République ; e qui l’empêcherait d’être candidat à la mairie de Saint-Louis contre le Beau-frère du Président mais aussi d’être un challenger en février 2024…