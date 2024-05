Voici le plan « démoniaque » de Macky Sall pour…son retour au pouvoir

Macky Sall est un « sang mêlé » comme le disait Abdoulaye Wade. Certains avaient condamné ce vieux démocrate qui vient de fêter officiellement ses 98 ans. Et d’autres l’avaient remercié de dire tout haut ce que personne n’osait dire. Macky Sall est un « traître » et un « ingrat » selon les partisans d’Amadou Ba qui ont toujours du mal à avaler le coup perpétué par l’’ancien Chef de l’Etat pour poignarder dans le dos leur leader.

Et aujourd’hui dans certains milieux de l’APR, les langues commencent à se délier sur les intentions réelles de Macky Sall et sur ses agissements pour favoriser l’accession de l’opposition au pouvoir. « Macky Sall l’a fait à dessein pour revenir au pouvoir en 2029 » selon une source très proche de la famille Faye-Sall.

A moins de deux semaines de la présidentielle, Macky Sall ouvrait grande la porte de la Prison de Rebeuss pour la libération triomphale des patriotes « violents » de Sonko. Cette image avait propulsé le candidat de Sonko, Bassirou Diomaye Faye, en tête des intentions de vote. C’était comme si Macky Sall avouait que toutes ces détentions étaient frappées d’injustice. Ce qui faisait des militants et dirigeants de Pastef arrêtés, des martyrs.

Et l’ancien locataire du Palais ne s’est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il libérait Sonko et Diomaye. Puis il mettait à leur disposition des milliards pour battre campagne. Un véritable trésor de guerre qui a permis au duo Diomaye-Sonko fraichement sorti de prison, de battre aisément et dans le confort campagne. Au même moment, le candidat de Benno Bokk Yaakaar était abandonné à lui-même et devait se débrouiller pour trouver des fonds pour sa campagne.

Macky venait de négocier une belle sortie du pays de sa famille. Et d’un côté il se vengeait de son candidat qu’il a toujours détesté. Macky Sall a vraiment joué et réussi son coup. Au soir du 24 mars, à la lecture des résultats des votes, Bassirou Diomaye Faye arrivait largement en tête et sa victoire dès le premier avait fini par se dessiner. Il avait obtenu un sacré coup de pouce provenant de Macky Sall qui pourtant quelques semaines auparavant, soutenait qu’il ne laisserait jamais le pouvoir tomber entre les mains d’aventuriers.

Mais ce que bon nombre de Sénégalais ignorent, c’est que Macky Sall avait une autre idée derrière la tête en procédant ainsi. Selon une source proche de sa famille, « Macky Sall n’a pas fait tout cela gratuitement ». Tout comme Karim Wade est monté dans les sondages deux ans après son exil forcé, Macky Sall espère regagner le cœur des Sénégalais dans 2 ou 3 ans quand les « Patriotes auront déçu » par leur incapacité.

Ainsi, Macky Sall serait vu comme le messie qui devrait revenir réparer les torts et réactiver le Sénégal émergent piétiné par le faux PROJET de Sonko.

Macky Sall a ourdi un plan qui devrait fonctionner deux ans après l’accession au pouvoir de Diomaye. Macky Sall sait que les « choses vont se dégrader » si les patriotes ne travaillent pas et s’engagent dans une revanche sans fin. Les Sénégalais changent très vite. Dans l’affaire Karim Wade qui était l’homme le plus vomi du Sénégal en 2012, on a vu comment il est devenu le chouchou du public à partir de 2018. Comme si Karim s’était fait une peau neuve.

L’ancien président espère faire peau neuve en 2026 lorsque les Sénégalais ne croiront plus au PROJET et que l’opposition actuelle serait incapable de produire un nouveau visage. Tout ceci, pour dire que Macky Sall ourdit un plan qu’il veut suivre minutieusement à la lettre. C’est pourquoi d’ailleurs, que malgré sa fonction d’Envoyé spécial des 4P, Macky Sall ne lâche toujours pas l’APR qu’il dirige maintenant depuis l’extérieur.

L’ancien président veut avoir la mainmise sur tout ce qui se passe à l’APR. Il ne veut laisser les rênes de ce parti à aucun autre responsable. Et tous ceux qui tenteront de s’opposer à lui, verront la porte de sortie de l’APR, qui leur seront alors grandement ouvertes. Une véritable chasse aux sorcières est ouverte à l’APR. Cela a commencé avec Amadou Ba, candidat malheureux de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle. Amadou Ba est désormais considéré comme un paria au sein de l’APR.

Amadou Ba fait de l’ombre à Macky Sall. Ce que ce dernier ne supporte surtout pas. Il s’est lancé dans vaste campagne visant à isoler Amadou Ba au sein de l’APR. Une fois son plan réussi, c’est la porte de sortie pour Amadou Ba. Et, il en sera ainsi au sein de l’APR à tous ceux qui gêneront le plan de Macky Sall qui a en tête de reconquérir le pouvoir en 2029, après s’être fait une nouvelle virginité au plan politique.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn