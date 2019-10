Une étude révèle l’écart d’âge idéal pour un couple

Les scientifiques se sont interrogés sur les années d’écart pour qu’un couple dure.

On le dit fréquemment : l’amour n’a pas d’âge.

Et pourtant, les scientifiques ont voulu s’intéresser à la durée de vie des couples en fonction de leur génération.

L’université américaine Emory a mené une étude sur 3 000 participants mariés au total.

Les résultats de l’étude sont les suivants : plus la différence d’âge est importante, moins le couple a de chance de fonctionner.

Sur ces 3 000 participants : les partenaires dont l’écart est de 5 ans ont 18% de chance de se séparer qu’un couple du même âge, un chiffre qui monte à 39% pour les écarts de 10 ans, et à 95% pour 20 ans.

Selon l’étude, les partenaires ne devraient, idéalement, pas dépasser un an de différence pour voir leur couple perdurer.

Nous connaissons tous cependant de nombreux contre-exemples qui nous rappellent que l’âge n’est pas le seul facteur !