Voici les rappeurs insulteurs de Sonko…nourris et logés

Si Macky Sall doit revoir les personnes qui l’entourent, Ousmane Sonko devrait avoir le courage de rappeler à l’ordre, les jeunes qui gravitent autour de lui. Alors que leur leader n’a pas encore accédé à la présidence, ils se comportent en véritables terroristes. Ils attaquent toute personne qui ose parler du leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef). Après les mercenaires du web, c’est désormais aux rappeurs insulteurs de tirer dans le tas. Et cette fois-ci, ceux sont Nitt Doff et Karim Xrum Xax qui sont chargés de cette tâche.

S’il y’a une personne qui doit tirer une leçon des douloureux événements du mois de mars, c’est bien Ousmane Sonko. A cause de son appel à l’insurrection, treize (13) jeunes ont perdu la vie dans les manifestations. Malgré tout, une frange de la population continue de le vénérer. La preuve, faite un tour sur les réseaux sociaux et vous en aurez le cœur net. La première personne qui ose parler en mal de Sonko, le paiera cher. Ses sbires vont l’attaquer de toute leur force. Ils sont aussi présents dans tous les secteurs. Même les artistes s’y sont mis.

Le rappeur Mor Talla Gueye alias Nitt Doff fait partie de cette armée de défenseurs. Ce rappeur en perte de vitesse, est un véritable bouclier sur lequel Sonko peut compter. Il attaque toute personne qui s’en prend au député accusé de viols par la jeune masseuse Adji Sarr. La preuve lors de la conférence de presse organisée par le mouvement « Y’en A Marre », Nitt Doff s’en est violemment pris aux footballeurs et médecins. Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux on y voit l’homme s’en prendre à nos vénérés Khalifes.

Et Niit Doff n’est pas le seul. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c’était Abdou Karim Gueye alias “Karim Xrum Xax” qui attaquait l’ancien président Abdoulaye Wade. Karim Xrum Xax a osé insulter un tel monument avant de le traiter de bandit. Une sortie qui n’a pas été du goût des libéraux. Beaucoup avaient demandé au parti démocratique sénégalais de porter plainte contre lui. Mais ces insulteurs sont en mission, téléguidés par l’homme qui paie leurs loyers et nourrit leurs familles…

Si ces personnes en sont arrivées là, c’est parce qu’au Sénégal, on accorde de l’importance aux mauvaises personnes. Dans ce pays, n’importe qui peut devenir activiste ou politicien. Il suffit juste d’avoir une grande gueule et d’être un bavard, sans honte, qui tire sur tout ce qu’il voit. Et si Karim Xrum Xax et Niit Doff ont choisi de cheminer avec Ousmane Sonko, ce n’est pas un hasard.

Le leader de Pastef tient toujours des discours très hostiles envers la mouvance présidentielle. Les discours de Sonko sont dans les annales de l’histoire. C’est lui-même qui avait demandé à ce que tous les anciens présidents soient fusillés. Si des personnes qui lui sont fidèles insultent nos Khalifes, cela n’étonnera personne. Ce, parce que, tout ce qui s’assemble, se ressemble.

Les personnes qui gravitent autour de Ousmane Sonko représentent un véritable danger pour la stabilité de ce pays. Depuis que le leader de Pastef a fait son apparition dans la scène politique, beaucoup de personnes ont peur de s’exprimer parce qu’ils ont peur d’être attaqué par les chasseurs de « diable » de Sonko. Les jeunes doivent se réveiller et faire attention aux discours tenus par ces personnes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru