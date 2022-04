Voici le roi 12-12…le petit cireur malien devenu milliardaire

Portrait du ‘’ Roi 12-12’’, le petit cireur de chaussure devenu riche homme d’affaire.

Sidi Mouctar Dembélé, plus connu sous le nom de « Roi 12-12» est un riche opérateur économique Malien qui a fait fortune dans le secteur de vente de véhicule. Il faut savoir qu’il n’est pas « né avec une cuillère en or dans la bouche ».

Une enfance difficile

Natif de Markala, un arrondissement de la région de Ségou, Sidi Mouctar Dembélé s’est très vite engagé pour son développement personnel et celui de ses proches. Élève brillant à l’époque, Sidi se lance dans le commerce. À 12 ans, il revend l’essence dans des bouteilles au marché de Banankabougou.

Courageux et intelligent, quelques années plus tard, Bassidi rejoint l’Aéroport international du Président Modibo Kéita avec du matériel pour le cirage de chaussures. Il devient ensuite monteur de vélos au Grand marché de Bamako. Marié et père defamille, M. Dembélé a opté pour la vente de véhicules d’occasions en 2006.

La persévérance

« Dans le monde des affaires, il faut avancer avec conviction et armé d’ambitions. On ne doit jamais se décourager », lance l’opérateur économique malien. Pour ce quinquagénaire, la vie, c’est comme un livre dont on tourne chaque jour une page. « Malgré les défis et les difficultés rencontrées, on doit se battre pour ses convictions, être ambitieux et courageux afin de se donner les moyens pour réussir », dit-il, précisant que la vie est une échelle à différent niveau. Nous ne devons pas être pressé, car nous devons nous patienter », indique-t-il.

Comment le nom Roi 12-12 est-il arrivé ?

« Quand une vieille dame de passage a vu mes voitures garées dans un parking automobile à Bamako, elle était étonnée. Du coup, elle m’a appelée ‘Denké i bi tanifilà’, en langue française mon fils vous êtes 12 sur 12 ». Illico, le jeune Malien décide de mettre sur les plaques de ses véhicules à vendre 12/12, d’où le nom Roi 12-12. Selon un opérateur économique malien, Roi 12-12 est actuellement le jeune le plus riche de Bamako.

« Je n’ai bénéficié d’aucun marché public de l’ État malien pour me hisser à ce stade », se justifie-t-il avant d’ajouter : « Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis ni dans la mouvance présidentielle ni de l’opposition malienne. Mais je suis un commerçant import-export. Je pars là où je gagne, car je cherche de l’argent pour encore réaliser d’autres rêves », souligne-t-il, dans la même vidéo.

Sa Philosophie

Sidi Mouctar Dembélé est parti de rien pour se hisser à la tête des meilleurs parcs automobiles du Mali.

«Plus on gagne de l’argent, plus nous devons partager avec les autres, les plus démunis. Le pays doit profiter de la réussite de tous les citoyens». Cette philosophie est celle du jeune opérateur économique Sidi Mouctar Dembélé. Il ne s’agit pas d’un prince , mais de 12-12, un jeune qui, dès son enfance s’est lancé dans les affaires et est devenu milliardaire.

Des conseils à la jeunesse

Issu d’une famille modeste, il conseille à la jeunesse d’être courageuse et de se battre pour réussir. « Je travaille tous les jours et partout. Aujourd’hui, Dieu merci, j’ai trois sociétés au Mali dont une société automobile, une société de fourniture bureautique et la société de Construction ».

