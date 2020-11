Woré Sarr à Serigne Mbaye Thiam : « Wade ne mérite pas ça »

Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, qui, lors de la Conférence de presse du gouvernement, mardi dernier, avait déclaré que le régime de Wade était à l’origine du problème de l’eau à Dakar a obtenu une réponse cinglante.

Woré Sarr a tiré a boulet rouge sur Serigne Mbaye Thiam. « Abdoulaye Wade ne mérite pas ça », a-t-elle asséné. Haussant le ton, la députée du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » de marteler : « on a sanctionné le régime de Wade, vous qui avez été élu, déroulez, mais faites donc ce que les populations attendent de vous, et laissez Abdoulaye Wade tranquille. Que Dieu lui prête une longue vie », assène le responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS).