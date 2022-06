Yewwi déchire le communiqué du gouverneur et compte tenir sa manif de vendredi

On va vers des heurts inéluctables entre les partisans de ‘’Yewwi Askan Wi’’ et les forces de défense et de sécurité. Selon ‘’SourceA’’ dans son édition de ce lundi, après le communiqué du gouverneur de Dakar qui invite les acteurs politiques à respecter le code électoral durant cette période de la précampagne pour les législatives, Ousmane Sonko et Cie ne comptent pas reculer d’un iota.

D’après le journal, ces leaders de l’opposition ont décidé de tenir leur manifestation de vendredi prochain. Et ce, que ça pleuve, vente ou neige. D’ailleurs, renseignent nos confrères, les Jeunesses de ‘’Wallu Sénégal’’ et de ‘’Yewwi Askan Wi’’ envisagent d’animer une conférence de presse, d’ici à après-demain mercredi dans la perspective de cet évènement bourré de risques.