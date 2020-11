Yoff : Ass Mamadou Ndoye soutient Abdoulaye Diouf Sarr…

Responsable APR à Yoff, coordonnateur adjoint de l’APR Pays Bas, Ass Mamadou Ndoye est aussi un des responsables influents de la DSE APR du Benelux. Il a participé à divers combats politiques remportés pour le président Macky Sall. Aujourd’hui à Dakar, aux côtés du maire de Yoff, sa commune, Abdoulaye Diouf Sarr par ailleurs Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, il apprécie le travail remarquable réalisé jusque là par ce dernier. Dans cet entretien, M. Ndoye revient sur les succès, au sein du Ministère de la Santé, à la commune de Yoff mais également les ambitions légitimes « d’offrir » la ville de Dakar au président Macky Sall. A l’en croire, le Ministre Diouf Sarr demeure le candidat naturel pour remporter la bataille de Dakar.

Présentation

Je m’appelle Ass Mamadou Ndoye, trésorier général de l’APR Pays Bas et responsable APR à Yoff. Présentement, je suis chargé de communication adjoint de la DSE APR Benelux. Nous avons fait un travail extraordinaire avec les camarades de parti comme Jean Gabin Boissy, Ousmane War et les sections de la DSE. Nous avons toujours remporté les joutes électorales. Lors des législatives dernières, nous avons encore gagné avec à la clé un poste de Député de la diaspora occupé par l’Honorable Hamady Gadiaga. Nous avons fait ce travail avec tous les militants de la diaspora du Benelux. Tout en étant aux côtés du Ministre, je reste engagé avec mes camarades de l’APR Benelux pour soutenir le président Macky Sall.

M Abdoulaye Diouf Sarr, une Mission bien remplie au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

Depuis qu’il est à la tête du département de la santé en 2017, il s’est résolument engagé à réussir la mission que lui a confiée le Chef de l’Etat, Macky Sall. Ainsi, il a tenu à résoudre les problèmes existants dans ledit secteur. Dans sa mission, il a relevé le plateau médical puis renforcé le dispositif sanitaire au Sénégal. Le nombre de médecins, de centres de santé, de centres de dialyse, d’hôpitaux, a augmenté. Des structures sanitaires telles que quatre hôpitaux d’une dimension importante, à Kaffrine, à Kédougou, à Sedhiou et à Touba seront livrées incessamment dans un système sanitaire fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. A terme, les populations n’auront plus besoin de venir à Dakar pour se soigner. Ce travail notable est réalisé suivant la vision déclinée par le président Macky Sall qui a fait du secteur de la santé, une priorité pour que les sénégalais disposent d’un système de santé, performant et résilient.

Je vous signale que le Ministre Diouf Sarr est entouré de brillants professeurs, de médecins compétents et de techniciens du secteur qui le conseillent. Néanmoins, il n’hésite pas à descendre sur le terrain pour rencontrer les populations ou encore pour vérifier l’état d’avancement des travaux de son secteur, comme avec les hôpitaux. Son objectif est de permettre aux populations d’accéder à la santé, même dans les endroits les plus reculés du pays. En plus, un des secrets de son mangement est qu’il fait de l’anticipation. C’est le cas sur la question de la covid. Avant même son entrée au Sénégal, il avait donné des instructions pour faire des simulations à l’AIBD et dans certains endroits. C’est pourquoi, le Sénégal a su faire face à la covid-19, avec l’implication du Chef de l’Etat, de son Gouvernement et de tous les sénégalais. Avec une stratégie pertinente et cohérente contre la pandémie, le Ministre Abdoulaye Diouf a traduit en acte la vision politique du président Macky Sall en matière de santé. Et aujoud’hui, c’est un honneur et une fierté que le Sénégal soit classé 1er pays en Afrique et 2e pays dans le monde en matière de résilience la covid 19.

En outre, il a intégré dans sa gestion la transparence. En effet, tous les dons, en argent ou en matériels, ont été gérés avec la plus grande transparence. Et tout est vérifiable sur le site du Ministre de la Sante. Le plan de riposte contre la Covid 19 exécuté en collaboration avec tous les Ministères, a facilité le travail. Le Ministre a fait en sorte que les structures de santé (districts, les hôpitaux) ne manquent de rien et soient ravitaillées en médicaments, en produits antiseptiques, en masques et en gel avec un personnel qualifié et motivé. Les centres de santé les plus reculés, les mosquées, les églises etc ont été dotés de matériels pour faire face à la pandémie.

Le Ministre a personnellement fait de la sensibilisation avec les associations dans de nombreuses localités mais aussi dans les foirails (lors de la fête de Tabaski) pour donner le bon exemple. Le président de la République, les Chefs religieux, les sénégalais en général sont satisfaits du travail effectué par le Ministre. Le Sénégal le remercie pour avoir bien accompli la mission que lui a confiée le président Macky Sall.

La gestion reluisante de la mairie de Yoff

A Yoff, il n’y a pas d’opposition. La plupart d’entre eux ont rallié la mouvance présidentielle derrière le maire. Les Yoffois soutiennent leur maire. En 2014, lorsqu’il faisait sa campagne, il avait fait une liste de projets à réaliser, aujoud’hui, il les a tous réalisés et même fait plus que ce qui était prévu. Ses réalisations sont probantes : une place publique construite, un quai de pèche entièrement moderne, un terrain de football synthétique, un terrain de basket de haute facture etc. Je ne peux pas occulter les écoles primaires, les centres de santé, rénovés. Au plan urbain, de Yoff Diamalaye au village traditionnel, les routes sont pavées.

Au niveau traditionnel, la Mairie a aménagé des espaces pour l’organisation de séances socioculturelles “khamb” de Mame Ndiaré avec une tribune, un jardin public et du wifi gratuit pour les populations. Celles-ci sont satisfaites.. Aux prochaines locales, Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas besoin de faire campagne, il suffit juste de petits “Doxantous”, c’est à dire des visites de courtoisie.

L’Édile de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr , un homme très social

C’est un leader très social. Lors de grands événements il ne manque pas, à l’appel des populations qui le sollicitent : des cérémonies religieuses ou traditionnelles, des fêtes de Tabaski et de Korité, il apporte toujours son soutien aux populations de sa commune. Mais, il soutient en général les sénégalais de tout bord. Un bureau social a été mis en place à la mairie qui permet de gérer toute cette assistance sociale au grand bonheur des Yoffois.

Les rapports de M. Abdoulaye Diouf Sarr avec la diaspora

Il développe des rapports extraordinaires avec les Yoffois et en général avec les sénégalais de la diaspora. Partout où il y a des ressortissants de sa commune, il noue des contacts et va à leur rencontre. Il est à l’écoute et partage avec eux. Il l’a prouvé avec les Yoffois d’Italie lors de leur conférence annuelle que j’ai eu l’honneur de le représenter. Ces yoffois de la diaspora contribuent, par leurs actions, au développement de la commune. Ils apportent du matériel médical pour les centres de santé, les morgues etc…

Ceci est valable pour la diaspora Yoffoise du Benelux qui travaille en étroite collaboration avec la mairie. Celles de France, des Etats Unis, celles d’Afrique sont aussi en contact avec leur maire. A ce sujet, une platefforme réunissant toutes ces diasporas est en vue pour la mise en place de projets commune pour notre commune.

Porte flambeau pour la conquête de la ville de Dakar…

Vu tout ce que Diouf Sarr a réalisé au niveau du Ministère et dans sa commune, les Dakarois de la diaspora, souhaitent qu’il soit le candidat pour la ville de Dakar avec l’approbation du président Macky Sall, seul dépositaire de l’Apr. Je signale au passage que le Ministre a de bons rapports avec les mairies de Dakar. Lors de la dernière présidentielle, la commune de Yoff a grandement contribué à la victoire à Dakar au profit du candidat Macky Sall. Cela a permis de faire la différence. Tel n’a été pas le cas pour plusieurs communes.

En effet, vu la nouvelle reconfiguration, le maire Abdoulaye Diouf Sarr est le candidat naturel et crédible susceptible de gagner la ville de Dakar pour le président Macky Sall. La grande coalition Benno Bokk Yakaar est consciente de sa légitimité. Avec lui, les chances de la mouvance présidentielle sont réelles parce qu’il est temps de donner Dakar à Macky Sall. Le maire de Yoff est le symbole de la conquête de Dakar.

Le message

On appelle les populations de Yoff, les Dakarois de la diaspora y compris les Dakarois en général de continuer à croire à Abdoulaye Diouf Sarr qui est une personnalité authentique. Ce qui l’intéresse, c’est de réussir la mission gouvernementale que lui a confiée le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Il a aussi pour ambition de faire de Yoff une vitrine de Dakar. La commune de Yoff s’agrandit et les perspectives sont énormes. Bientôt, une brigade de gendarmerie, un camp de sapeurs pompiers, des écoles et des marches seront érigées. Des jumelages avec des villes d’Europe dans le cadre de la coopération Nord Sud seront organisés. Il a les compétences et l’amour pour atteindre l’objectif de faire de Yoff une commune moderne, avec toutes les commodités.

Remerciements au président Macky Sall pour la confiance renouvelée

Je remercie le président Macky Sall pour cette confiance renouvelée à notre maire et leader dans ce département stratégique de la santé. Cela prouve que le president est satisfait du travail accompli. Nous travaillons ainsi pour que cette confiance perdure. Avec sa loyauté indéfectible, le Ministre se concentre sur sa mission au sein du Gouvernement. Les défis sont encore présents dans ce contexte de la covid 19. Mais avec le respect des mesures barrières, associées aux prières des religieux, la covid-19 sera vaincue.

Dés lors, la relance de l’économie pour un Sénégal émergent sera la grande priorité.