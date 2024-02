Zahra Iyane Thiam : « Le plus important c’est de faire confiance au chef de l’État »

Zahra Iyane Thiam a réagi suite à la décision du Conseil Constitutionnel relative à l’élection présidentielle de 2024. « Notre pays vient de montrer à la face du monde que c’est un pays où les institutions sont droites dans leurs bottes. Il ne reste plus, en bon républicain, à attendre la position du Chef de l’État son Excellence Macky Sall, à qui elle réaffirme et réitère toute sa considération et son engagement… C’est tout le peuple sénégalais qui sort vainqueur avec à sa tête le Président de la République Macky Sall« , a-t-elle déclaré.

La Directrice générale de l’ASEPEX, sur la question relative à l’élection présidentielle le 25 février prochain, indique que les idées déverses, « mais des lors que nous avons des textes et dans le cas d’espèce c’est le code électoral qui encadre les élections compte non tenue de certaines dispositions contenues dans la Constitution. Le Conseil Constitutionnel pouvait fixer une date, mais il a laissé cette prérogative au Chef de l’État. À lui donc, comme il l’a toujours fait en prenant des décisions sur la base d’éléments factuels qui sont en sa possession et sur la base d’informations que nous n’avons pas« .

D’après elle, « le plus important c’est de faire confiance au chef de l’État et de le laisser apprécier la situation et de fixer une nouvelle date dans les meilleurs délais… BBY est prêt et ira en rangs serrés derrière le Président Macky SALL et derrière le candidat Amadou BA afin d’aller à la conquête du peuple sénégalais« .