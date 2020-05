Ziguinchor : Abdoulaye Baldé dégaine plus de 150 millions pour la reprise des cours

A une semaine de la date de reprise des cours pour les classes d’examen, les établissements scolaires de la commune de Ziguinchor sont enfin prêts à accueillir les élèves et les enseignants

Après avoir désinfecté plus de 1000 salles de classes, le premier magistrat de la commune de Ziguinchor a procédé ce Mercredi à la remise d’un important lot de matériels constitués de 150 laves mains, 100 cartons de madar 100 cartons de gel hydroélectriques, 100 cartons d’eau de javel et 50 mille masques.

La cérémonie de remise s’est tenue dans l’enceinte de l’école élémentaire… en présence des autorités administratives et académiques de la région. Dans un élan de solidarité le docteur Abdoulaye Baldé a décidé d’élargir ses actions aux différents établissements scolaires des autres communes du département de Ziguinchor. L’édile de Ziguinchor a informé que plus de 180 millions de francs CFA ont été déboursés dans la croisade contre le Covid-19, surtout pour la désinfection et l’équipement des écoles. Des efforts magnifiés par l’inspecteur de l’éducation et de la formation. Ibrahima Khalil Sakho se dit rassurés par les efforts conjugués des élus locaux du département.

L’adjoint au préfet Mamadou Lamine Diop a rassuré à toute la communauté éducative que l’état du Sénégal mettra tout en œuvre pour que toutes les dispositions soient prises avant le 2 Juin pour que les élèves et enseignants puissent retrouver les salles de classes en toute sécurité.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG