Ziguinchor : Plus d’un million en faux billets saisis…3 personnes interpellées

Trois personnes ont été interpellées par les éléments de la police de Yamatogne à Ziguinchor, pour détention et tentative de circulation de faux billets de banque. Il s’agit entre autres d’El Hadji M.B, El Hadji A.N et C.I.F. Ils ont été interpellés dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier, par les limiers de la Brigade de recherches à bord d’un taxi en provenance de Bignona, avec des faux billets d’un montant d’un million 908 mille francs, renseigne L’As.

Ces faux billets étaient en coupures de 10 mille francs et 1000 francs. Les suspects venaient de Dakar et n’avaient aucune attache à Ziguinchor selon le journal.