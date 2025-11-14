Ziguinchor : Un trafiquant de drogue Interpellé avec 194 Comprimés d’ecstasy et du skunk

Le Commissariat central de Ziguinchor a réalisé une importante saisie de drogue ce 11 novembre 2025, aboutissant à l’interpellation d’un individu pour trafic international de stupéfiants.

Selon la Police, citée par Seneweb, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un vaste réseau de trafic d’ecstasy organisé par un individu entre un pays frontalier, Ziguinchor, et Cap Skirring.

Après des investigations ciblées, une équipe d’intervention a localisé le suspect à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance du pays voisin.

Lors de la fouille du mis en cause, les policiers ont découvert : 194 comprimés d’ecstasy et du Skunk en vrac (une variété de cannabis).

La drogue était minutieusement dissimulée dans deux pots de café. Les forces de l’ordre ont également saisi une somme d’argent, incluant des devises étrangères.

L’individu a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.