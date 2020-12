DP World débloque 1 milliard de dollars pour le port de Ndayane

DP World s’engage pour le développement du port en eaux profondes de Ndayane

Après plus de deux ans de pourparlers, DP World est parvenu à une entente avec le gouvernement du Sénégal pour le développement du port en eaux profondes de Ndayane. Situé à 50 km de Dakar, ce port couvrira une surface de 600 hectares.

La première phase de ce projet verra un investissement de DP World Dakar de 837 millions de dollars, ce qui en fera le plus grand investissement du secteur privé dans l’histoire du Sénégal et devrait être suivi par la deuxième phase d’investissement de 290 millions de dollars.

Les discussions ont été menées entre le président Macky Sall du Sénégal et Sultane Ahmed ben Sulayem, président du groupe et PDG de DP World. Les accords formels ont été signés à Dakar, entre Alioune Ndoye, Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime du Sénégal ; Aboubacar Sedikh Beye, directeur général du port autonome de Dakar (PAD) et le président de DP World.

Pour Sultane Ahmed ben Sulayem, président du groupe et PDG de DP World, “ce sera le plus gros investissement portuaire de DP World en Afrique à ce jour, ce qui témoigne de notre engagement envers le Sénégal et de notre conviction en son potentiel de croissance économique supplémentaire. Je tiens à remercier le président Macky Sall, pour son leadership et sa vision du développement du port, et pour avoir collaboré avec nous sur ce projet passionnant”.

Le port de Ndayane viendra désengorger le port de Dakar aujourd’hui dépassé par le niveau de trafic.

Source Financial Afrik