Locales 2022 : Nicolas Bassène alerte sur l’achat de conscience des électeurs

L’ACHAT DE CONSCIENCES DES ELECTEURS UNE PRATIQUE HONTEUSE DE LA POLITIQUE AU SENEGAL

Alors que les politiciens et candidats indépendants se sont rivalisés pour captiver l’électorat du 9 au 21 janvier 2022 pour les locales à travers leur offre politique, les bonnes vieilles habitudes via les cadeaux qui servent à l’achat des consciences elles ouvriront leurs vannes cette nuit. L’achat des consciences un jeu dangereux qui n’est pas prêt de disparaître au Sénégal.

Acheter la conscience de l’électorat à travers des offrandes, c’est un phénomène pittoresque au Sénégal. Triste scénario auquel n’échappera cette élection territoriale de 2022 qui prend fin officiellement ce vendredi 21 janvier à 0h sur l’ensemble du territoire national.

00h marque la fin et ouvrira le début d’une autre campagne souterraine celle de la honte qui est un moment choisi d’envahir discrètement les maisons et d’avoir des one and one avec les citoyens, d’utiliser leur état de misère pour « acheter » leurs voix afin de voter pour un candidat en échange de cadeaux ou la rétention de la carte d’électeur qui privera le citoyen d’accomplir un devoir. Ce qui remet en cause la recevabilité des élus vis-à-vis de leurs mandants.

Lorsque l’élu offre de l’argent, des sacs de riz ou de l’huile en échange de voix pour se faire élire, il va s’en dire qu’une fois aux affaires il se préoccupera plus à se servir, à servir ses intérêts personnels que l’intérêt public. C’est normal puisque vous lui avez vendu votre raison d’être citoyen monnayant quelques choses en natures ou financières.

En vendant notre voix, nous devenons esclaves de la personne qui a acheté notre voix. Par conséquent, il serait judicieux pour chaque citoyen de se poser cette question : quelle défense de nos droits pourrait-on attendre d’une personne à qui on a pris des cadeaux avant de voter pour elle ?

La réponse est simple il devra d’abord récupérer le maximum de ses sous dépensés lors des campagnes électorales. Et puisque l’homme est un éternel insatisfait, il continuera à réfléchir comment se faire encore plus d’argent, pendant que les revendications de la population seront toujours rangées dans des tiroirs.

L’achat des consciences cette pratique qui perdure et qui est légitimée. Comment bannir cette pratique ? Apparemment cela sonne comme un aveu d’impuissance des autorités publiques contre ce phénomène de corruption électorale. C’est la triste réalité du terrain au Sénégal.

En résumé, il est important que chaque sénégalais sache que voter n’est pas synonyme de vendre sa conscience. Le droit de vote est un d’un droit civique, un devoir patriotique qui doit se faire en toute liberté et sous aucune contrainte. Voir des citoyens accepter le fait plus mal. Le fait d’attribuer des dons dans une campagne est perçue comme normal par les militants qui ne se soucient plus de scruter les programmes de sociétés proposés mais des dons qu’on les octroie. Ventre affamé n’à point d’oreilles et cela les politiciens l’ont tellement compris qui nous appauvrissent toujours pour mieux nous contrôler à leur guise.

Chers citoyens, ma carte c’est mon arme.

« Osons le changement »

Nicolas Silandibithe Bassène