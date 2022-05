Législatives : les précisons du PDS sur les investitures en Italie

Suite à l’apparition d’un article évoquant le déroulement de l’assemblée générale d’investiture organisée à Bologne par la fédération PDS Italie, le comité ad hoc mis sur pied par l’assemblée et chargé de superviser les élections souhaite par la présente apporter des précisions sur les allégations dont l’ article a fait allusion.

Le comité qui a supervisé le déroulement de la séance du début à la fin, tient à préciser que tout ce qui a été dit sur cet article est totalement faux. Les investitures de Bologne se sont déroulées dans la transparence et la démocratie en respectant les règles édictées par le circulaire n°001/SGN/CNCI.

Aussitôt approuvé par l’AG et installé par le Président de la fédération, qui a beaucoup insisté sur le fait qu’aucun membre du comité ne peut faire partie des postulants, le président du comité a appel la candidature, et tous les militants et les membres de mouvements de soutien, désirant être candidats ont levé la main. Toutes les sections qui étaient représentées dans la salle, sont préconçues par le Parti et les documents sont vérifiables.

L’élection des candidats s’est déroulée devant tous les militants et les membres des mouvements de soutien présents. Le vote en bulletin secret a été clair et démocratique.

Nous n’avons noté aucune contestation dans la salle, après le dépouillement des votes devant toute l’assistance le président de la séance a appelé les représentants des candidats dont l’auteur de l’article accusateur, qui a provoqué ce démenti, pour demander leurs observations en tant que membre de droit du comité, et de donner leurs avis sur l e déroulement des votes. La réponse a été unanime : RAS, tout s’est bien déroulé.

Par conséquent le comité appelle tous les responsables et militants au travail pour remporter les élections avec une victoire éclatante au soir du 31/07/2022

Le Comité