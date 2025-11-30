28 mois d’isolement : Le Collectif des amis de Bazoum à Dakar dénonce «un crime contre l’humanité»

Le 26 novembre 2025 marque vingt-huit mois de détention pour l’ancien président nigérien Mohamed Bazoum et son épouse Hadiza, retenus depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 dans un isolement total que le Collectif des amis de Bazoum à Dakar qualifie de « crime contre l’humanité ».

Selon le collectif, le couple présidentiel vit depuis plus de deux ans dans des conditions assimilables à une séquestration : absence totale de contacts avec l’extérieur, impossibilité de voir des avocats, privation d’accès aux soins et « torture morale ». Des violations graves déjà reconnues par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a ordonné leur libération immédiate et inconditionnelle.

Face à ce qu’il décrit comme une « aberration humanitaire et juridique », le collectif appelle la communauté internationale à sortir de son silence. Il demande l’application stricte de la décision de la CEDEAO, un accès humanitaire urgent du CICR ou d’une mission médicale indépendante, ainsi que la libération de l’ensemble des détenus politiques, parmi lesquels Hama Souley, Moussa Tchangari et Ibrahim Yacouba.

Le collectif rappelle que la situation de Mohamed Bazoum dépasse le simple cadre politique : elle touche à la dignité humaine et aux principes fondamentaux de l’État de droit en Afrique de l’Ouest. Il met en garde contre toute normalisation de cette détention prolongée, affirmant que « l’Histoire jugera ceux qui choisiront de rester indifférents ».