Une jeune femme meurt dévorée par un requin…devant son petit-ami

Le drame s’est produit au large de Kylies Beach, en Australie.

Un couple nageait dans la mer et filmait des dauphins avec une GoPro, lorsqu’ils ont été attaqués par un requin taureau.

Le squale a d’abord attaqué la jeune femme, âgée de 25 ans. Son compagnon a tenté de la secourir et a été lui aussi mordu.

Malgré les efforts de Lukas pour repousser l’animal, Olivia n’a pas survécu.

Gravement blessé, Lukas a été stabilisé grâce à un garrot improvisé par une passante, guidée par les services d’urgence.

Il a été transporté dans un état critique à l’hôpital. Son état s’est stabilisé.

Suite à cette attaque, les autorités locales ont fermé plusieurs plages du parc national Crowdy Bay.

